Крымский мост: досмотр — как пройти быстрее

В целом, время прохождения досмотра (на Крымском мосту — ред.) занимает до одного часа. Сам досмотр – шесть минут. Время зависит от качества подготовки автомобиля: укомплектованность личных вещей, организованное прохождение «рамки», расторопность при погрузке и выгрузке личного багажа, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Овдиенко, минувшие длинные выходные выдались «интенсивными» и показали «высокую востребованность» крымского региона со стороны туристов.

По сравнению с прошлым годом в разы увеличился транзит легковых автомобилей и автобусов как через Крымский мост, так и через новые территории. Произведенное дооборудование пропускных пунктов «Тамань» и «Керчь» позволило существенно увеличить количество досматриваемых транспортных средств, — добавил он.

Заторы, которые возникали на мостовом переходе, чаще всего, были связаны с «неравномерностью прибытия» транспортных средств, пояснил первый замминистра.

Иногда в очереди приходилось ждать до трех часов, а времени прохождения сканера – до четырех часов, — отметил он.

При этом на всем пути следования для удобства гостей региона работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, душевые, есть детские комнаты и кафе.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендовал возить с собой в багаже не более пяти сумок, не очень тяжелых, чтобы удобно было нести. Также он посоветовал заранее подготовить к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.

источник: РИА Новости Крым