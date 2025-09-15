Крымский мост: начинает расти очередь со стороны Керчи

По состоянию на 9 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств, – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 7 утра проезд с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен.

Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.

Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

источник: РИА Новости Крым