Крымский мост: очередь выросла в шесть раз
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 05.01.2026

За два часа очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась более чем в шесть раз. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Пробка со стороны Керчи появилась в 9 утра. Тогда проезда ждали 50 машин.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств, — говорится в сообщении.

При этом въезд в Крым со стороны Тамани остается свободным.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.

Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

источник: РИА Новости Крым 

