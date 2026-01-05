Крымский мост: очередь выросла в шесть раз

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств, — говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым со стороны Тамани остается свободным.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
источник: РИА Новости Крым
