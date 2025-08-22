Прямо сейчас:
Крымский мост: очереди растут со стороны Керчи
фото: © Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина

Крымский мост: очереди растут со стороны Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 22.08.2025

Время ожидания проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи увеличилось до трех часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 905 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении по состоянию на 11.00.

Проезд со стороны Тамани по-прежнему остается свободным.

Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6.00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля.

Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.

Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 123

