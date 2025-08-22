Крымский мост: очереди растут со стороны Керчи

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 905 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении по состоянию на 11.00.

Проезд со стороны Тамани по-прежнему остается свободным.

Пробка на выезде из Крыма начала образовываться с самого утра пятницы. Уже в 6.00 проезда на досмотр ожидали 693 автомобиля.

Автотуристам напоминают, что на мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.