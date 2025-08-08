Крымский мост — очереди то растут, то сокращаются

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.

За два часа очередь выросла более чем вдвое: по данным на семь часов утра проезда ожидали 200 автомобилей.

В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.

Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

