Крымский мост: почти тысяча авто в очереди
фото: © РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:37 09.09.2025

Почти тысяча авто ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту по двум его сторонам, информирует по состоянию на 14 часов Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили, после чего с обеих сторон образовались очереди.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.

В очереди со стороны Тамани стоят 42 автомобиля.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 9

