Крымский мост: почти тысяча авто в очереди

Почти тысяча авто ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту по двум его сторонам, информирует по состоянию на 14 часов Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили, после чего с обеих сторон образовались очереди.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.
В очереди со стороны Тамани стоят 42 автомобиля.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
источник: РИА Новости Крым
