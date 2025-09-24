Крымский мост сейчас свободен для проезда

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — говорится в сообщении утром в среду.

По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.

Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым