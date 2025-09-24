Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымский мост сейчас свободен для проезда
Новости Республики
Крымский мост сейчас свободен для проезда
фото: Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.09.2025 © РИА Новости Крым

Крымский мост сейчас свободен для проезда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 24.09.2025

На Крымском мосту проезд к досмотровым пунктам свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — говорится в сообщении утром в среду.

По прогнозам, самым загруженным может стать вторник, 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Герб и флаг нашей республики отражают богатое историческое и культурное наследие Крыма"

Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x