Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымский мост: со стороны Керчи — огромная очередь
Новости Республики
Крымский мост: со стороны Керчи - огромная очередь
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Крымский мост: со стороны Керчи — огромная очередь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:11 13.08.2025

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи за два часа выросла почти вдвое, время ожидания досмотра машин превышает 3 часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1198 транспортных средств. Время ожидания более трех часов, – сказано в сообщении.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию «Керчь Южная». Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.

Узнайте больше:  За нарушения правил особого противопожарного режима в Крыму оштрафовали больше 700 человек

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x