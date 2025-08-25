Крымский мост: в очередях стоят более 730 автомобилей

Прямо сейчас:
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 25.08.2025

На Крымском мосту сейчас в очереди с обеих сторон стоят более 730 машин, наибольшее скопление транспорта зафиксировано со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

По состоянию на 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 592 авто. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 234

