Крымский мост: в пробке стоят 720 машин со стороны Керчи

Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.