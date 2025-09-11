Крымский мост: в пробке стоят 720 машин со стороны Керчи

Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
источник: РИА Новости Крым
