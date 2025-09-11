Прямо сейчас:
Крымский мост: в пробке стоят 720 машин со стороны Керчи
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

Крымский мост: в пробке стоят 720 машин со стороны Керчи

11:24 11.09.2025

У Крымского моста сейчас продолжает кратно расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.

Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.

Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым 

