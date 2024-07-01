Крымский оператор мобильной связи ведет переговоры о возможности переноса номеров

Крымский оператор мобильной связи «Миранда» ведет переговоры с другими участниками рынка мобильных услуг в регионе о возможности переноса номеров клиентов от одного оператора к другому. Об этом

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в Крыму у оператора «Миранда» возникли проблемы с переносом номеров к местным операторам от крупнейших федеральных мобильных операторов, которые не присутствуют в регионе.

Сейчас «Миранда» активно ведет переговоры с партнерами по отрасли, желая наладить процесс переноса номера от одного оператора к другому. Конечно, никто из участников рынка не хочет терять клиентов, но мы уверены, что здоровая конкуренция — это, прежде всего, польза для людей. Благодаря выбору, который появился у жителей полуострова, клиенты смогут найти своего оператора связи, подходящего им по условиям, тарифам и, главное, по ценностям, — приводятся в сообщении слова директора В2С «Миранды» Ирины Кузьминой.

Отмечается, что запрос на перенос номера от других операторов (MNP) у этого мобильного оператора увеличился. Треть всех продаж «Миранды» сегодня приходится на портации MNP. На это есть обоснованные причины. Во-первых, людям важно сохранить контакты. Во-вторых, номера зачастую привязаны к банковским сервисам и госуслугам.

Ранее сообщалось, что крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

источник: ТАСС