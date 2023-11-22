Крымский парламент дал свои рекомендации по параметрам и статьям республиканского бюджета

На сайте Госсовета РК обнародованы рекомендации парламентских слушаний по проекту закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Подчеркивается, что в Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов. На это выделено более 27 млрд. рублей. Наиболее ресурсоемкими являются национальные проекты: «Безопасные качественные дороги» – 14 млрд. рублей и «Здравоохранение» – 4,3 млрд. рублей.

Программные расходы бюджета на 2024–2026 года базируются на основе 27 государственных программ Республики Крым и составляют: в 2024 году – 195,7 млрд. рублей, или 95,8 % от общего объёма расходов регионального бюджета; в 2025 году – 205,7 млрд. рублей, или 97,5 % от расходов бюджета; в 2026 году – 156,9 млрд. рублей, или 96,2 % от расходов бюджета.

Наибольший удельный вес от общего объема программных расходов приходится на 5 государственных программ республики: развитие образования (23 %), развитие дорожного хозяйства (23 %), развитие здравоохранения (15 %), реформирование жилищно-коммунального хозяйства (14 %), социальная поддержка граждан (8 %).

Общий объем доходов бюджета Республики Крым на 2024 год составит 202,1 млрд. рублей, общий объем расходов – 204,2 млрд. рублей; общий объем доходов на 2025 год составит 210,4 млрд. рублей, общий объем расходов – 214,1 млрд. рублей, общий объем доходов на 2026 год – 166,0 млрд. рублей, общий объем расходов –169,4 млрд. рублей.

Дефицит бюджета Республики Крым в 2024 году составит 2,1 млрд. рублей, в 2025 году – 3,7 млрд. рублей, на 2026 год – 3,4 млрд. рублей.

На финансирование отраслей социально-культурной сферы бюджета Республики Крым на 2024 год предусмотрено 100 млрд. рублей (удельный вес в общем объеме расходов – 49,0 %), в том числе:

на образование – 43,1 млрд. рублей;

на социальную политику – 31,2 млрд. рублей;

на здравоохранение – 17,7 млрд. рублей;

на культуру и кинематографию – 5,2 млрд. рублей;

на физическую культуру – 1,6 млрд. рублей;

на средства массовой информации – 1,2 млрд. рублей.

Кроме того, наиболее значительные расходы из бюджета Республики Крым предусмотрены на следующие отрасли экономики:

на национальную экономику – 68,1 млрд. рублей;

на жилищно-коммунальное хозяйство – 26,2 млрд. рублей.

«Точечные» рекомендации крымских парламентариев — по ссылке.