Крымский парламент собрался на заключительную для второго созыва весеннюю сессию

Что сказал крымским депутатам Сергей Аксёнов.

20 июня крымский парламент собрался на заключительное заседание десятой сессии второго созыва под председательством главы Госсовета РК Владимира Константинова. В повестке дня 20 вопросов, из которых: 6 – законопроектов, принимаемых в первом чтении, 1– во втором и 13 проектов постановлений. Перед народными избранниками выступил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Пять лет работы депутатского корпуса были плодотворными и результативными. Несмотря на все испытания и сложности, парламентарии всегда реагировали на возникающие вопросы, были вместе с исполнительной властью, с крымчанами.

Велась активная деятельность по формированию законодательства, нормативных актов, внесению предложений по изменению федерального законодательства и другим вопросам, которые обеспечивают жизнь российского Крыма. Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы. Благодарю лично Владимира Андреевича Константинова за эффективную команду и обеспечение такой модели работы, которая сегодня дает позитивный результат.

Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса. Будем и дальше поддерживать связь и продолжать работу на благо Крыма, — отметил Сергей Аксёнов.