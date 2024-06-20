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ский парламент собрался на заключительную для второго созыва весеннюю сессию

Крымский парламент собрался на заключительную для второго созыва весеннюю сессию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:47 20.06.2024

Что сказал крымским депутатам Сергей Аксёнов.

20 июня крымский парламент собрался на заключительное заседание десятой сессии второго созыва под председательством главы Госсовета РК Владимира Константинова. В повестке дня 20 вопросов, из которых: 6 – законопроектов, принимаемых в первом чтении, 1– во втором и 13 проектов постановлений. Перед народными избранниками выступил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Пять лет работы депутатского корпуса были плодотворными и результативными. Несмотря на все испытания и сложности, парламентарии всегда реагировали на возникающие вопросы, были вместе с исполнительной властью, с крымчанами.

Велась активная деятельность по формированию законодательства, нормативных актов, внесению предложений по изменению федерального законодательства и другим вопросам, которые обеспечивают жизнь российского Крыма. Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы. Благодарю лично Владимира Андреевича Константинова за эффективную команду и обеспечение такой модели работы, которая сегодня дает позитивный результат.

Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса. Будем и дальше поддерживать связь и продолжать работу на благо Крыма, — отметил Сергей Аксёнов.

Крымский парламент собрался на заключительную для второго созыва весеннюю сессию

Напомним, для данного созыва Госсовета РК – это последняя сессия работы. Выборы депутатов крымского парламента состоятся в единый день голосования – 8 сентября.

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Крымский парламент собрался на заключительную для второго созыва весеннюю сессию

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