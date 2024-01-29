«Крымский студенческий десант РСО» провел субботник в Гагаринском парке Симферополя  

В рамках патриотической акции «Снежный десант» участники республиканского движения «Крымский студенческий десант РСО» работали в парке имени Ю.А. Гагарина. Молодые люди помогли коммунальщикам с уборкой территории парка от листьев, веток и мусора.

В субботнике приняли участие 120 ребят — участников регионального отделения РСО.

Напомним, мероприятие проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В Крыму акция продлится до 4 февраля.

Фото: администрация Симферополя.