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«ский студенческий десант РСО» провел субботник в Гагаринском парке Симферополя  

«Крымский студенческий десант РСО» провел субботник в Гагаринском парке Симферополя  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:55 29.01.2024

В рамках патриотической акции «Снежный десант» участники республиканского движения «Крымский студенческий десант РСО» работали в парке имени Ю.А. Гагарина. Молодые люди помогли коммунальщикам с уборкой территории парка от листьев, веток и мусора.

«Крымский студенческий десант РСО» провел субботник в Гагаринском парке Симферополя  

В субботнике приняли участие 120 ребят — участников регионального отделения РСО.

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«Крымский студенческий десант РСО» провел субботник в Гагаринском парке Симферополя  

Напомним, мероприятие проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В Крыму акция продлится до 4 февраля.

Фото: администрация Симферополя.

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