Крымское шампанское как «троянский конь» политики

Стала известна предновогодняя история о том, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась не то что испить, но и в руки взять крымское шампанское. Посольство России в Эстонии направило ей цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие (отмечала 30 декабря). Цветы и шоколад экстравагантная дама приняла, а вот шампанское вернула.

Глава маленького, но гордого государства, вероятно, посчитала, что если она примет «дар данайцев», то «коллеги по цеху» обвинят ее в пророссийских настроениях и признании Крыма. В то же время Кальюлайд не раз утверждала, что Эстония не признает «оккупацию полуострова», соответственно, «ноги эстонца» в Крыму не будет.

Самое интересное, что по данным минкурортов РК, среди зарубежных туристов, побывавших в Крыму в 2019 году 3% — граждане Эстонии.