Крымскому мосту 8 лет!

Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, отмечают журналисты РИА Новости Крым, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани. Для нас, крымчан, мост — это не просто фантастическое, монументальное сооружение, а символ возвращения нашего полуострова на Родину, в Россию, единения с ее остальными регионами. К слову, именно это не дает покоя нашим врагам, которые всячески пытаются его повредить, — написал глава Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении.

Реализация проекта строительства моста через Керченский пролив началась после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года с участием ведущих экспертов отрасли была детально проработана концепция транспортного перехода, определен подрядчик для проектирования и строительства моста, после чего началось возведение масштабного инфраструктурного объекта. Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Автодорога начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, после чего пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Таким образом, попасть с одного берега Керченского пролива на другой можно за считанные минуты. После старта эксплуатации Крымский мост стал главной транспортной артерией, соединяющий Крым с остальной частью России.

Крымский мост не препятствует судоходству в Керченском проливе — длина арочных пролетов 227 метров, высота над водой — 35 метров. Строительство Крымского моста – проект, которому практически нет равных. Долгие годы люди задумывались о создании надежной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский полуострова. Но реализовать проект удалось лишь после возвращения Крыма в состав России. Дни и ночи тысячи рабочих возводили масштабный по размерам и грандиозный по своей значимости объект. Автомобильную часть сдали на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Перед стартом движения специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части, которые подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

Крымский мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности. Для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста установлены метеостанции, в том числе – на арке. Они предупреждают о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме. С момента открытия моста ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом всех видов нагрузок. Результаты наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет. Железнодорожная часть Крымского моста была открыта в декабре 2019 года. 23 декабря президент открыл железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России. Владимир Путин прибыл на станцию Тамань-пассажирская с крымской стороны

Безопасность и новые правила проезда Крымского моста С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.