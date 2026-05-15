Крымскому мосту 8 лет!

Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, отмечают журналисты РИА Новости Крым, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани.
Для нас, крымчан, мост — это не просто фантастическое, монументальное сооружение, а символ возвращения нашего полуострова на Родину, в Россию, единения с ее остальными регионами. К слову, именно это не дает покоя нашим врагам, которые всячески пытаются его повредить, — написал глава Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении.
Главная транспортная артерия
Реализация проекта строительства моста через Керченский пролив началась после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года с участием ведущих экспертов отрасли была детально проработана концепция транспортного перехода, определен подрядчик для проектирования и строительства моста, после чего началось возведение масштабного инфраструктурного объекта.
Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Автодорога начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, после чего пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Таким образом, попасть с одного берега Керченского пролива на другой можно за считанные минуты. После старта эксплуатации Крымский мост стал главной транспортной артерией, соединяющий Крым с остальной частью России.
Крымский мост не препятствует судоходству в Керченском проливе — длина арочных пролетов 227 метров, высота над водой — 35 метров.
Строительство Крымского моста – проект, которому практически нет равных. Долгие годы люди задумывались о создании надежной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский полуострова. Но реализовать проект удалось лишь после возвращения Крыма в состав России.
Дни и ночи тысячи рабочих возводили масштабный по размерам и грандиозный по своей значимости объект. Автомобильную часть сдали на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Перед стартом движения специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части, которые подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.
Крымский мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности.
Для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста установлены метеостанции, в том числе – на арке. Они предупреждают о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.
С момента открытия моста ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом всех видов нагрузок.
Результаты наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.
Железнодорожная часть Крымского моста была открыта в декабре 2019 года. 23 декабря президент открыл железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России. Владимир Путин прибыл на станцию Тамань-пассажирская с крымской стороны
Безопасность и новые правила проезда Крымского моста
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
источник: РИА Новости Крым
