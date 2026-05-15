Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымскому мосту 8 лет!
Новости Республики
Крымскому мосту 8 лет!
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымскому мосту 8 лет!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:50 15.05.2026

Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, отмечают журналисты РИА Новости Крым, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани.

Для нас, крымчан, мост — это не просто фантастическое, монументальное сооружение, а символ возвращения нашего полуострова на Родину, в Россию, единения с ее остальными регионами. К слову, именно это не дает покоя нашим врагам, которые всячески пытаются его повредить, — написал глава Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении.

Главная транспортная артерия

Реализация проекта строительства моста через Керченский пролив началась после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года с участием ведущих экспертов отрасли была детально проработана концепция транспортного перехода, определен подрядчик для проектирования и строительства моста, после чего началось возведение масштабного инфраструктурного объекта.

Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Автодорога начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, после чего пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Таким образом, попасть с одного берега Керченского пролива на другой можно за считанные минуты. После старта эксплуатации Крымский мост стал главной транспортной артерией, соединяющий Крым с остальной частью России.

Крымский мост не препятствует судоходству в Керченском проливе — длина арочных пролетов 227 метров, высота над водой — 35 метров.

Строительство Крымского моста – проект, которому практически нет равных. Долгие годы люди задумывались о создании надежной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский полуострова. Но реализовать проект удалось лишь после возвращения Крыма в состав России.

Дни и ночи тысячи рабочих возводили масштабный по размерам и грандиозный по своей значимости объект. Автомобильную часть сдали на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Перед стартом движения специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части, которые подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

Узнайте больше:  Озвучены победители конкурса Минкурортов Крыма «Лучшая благоустроенная территория средств размещения»

Крымский мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности.

Для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста установлены метеостанции, в том числе – на арке. Они предупреждают о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.

С момента открытия моста ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом всех видов нагрузок.

Результаты наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.

Железнодорожная часть Крымского моста была открыта в декабре 2019 года. 23 декабря президент открыл железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России. Владимир Путин прибыл на станцию Тамань-пассажирская с крымской стороны

Безопасность и новые правила проезда Крымского моста

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.

А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.

Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору — трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 3

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.