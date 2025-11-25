Важно: таможенные посты Крымской таможни, оформляющие утилизационный сбор будут работать без выходных

В связи с изменениями правил исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним с 1 декабря 2025 года в целях своевременной уплаты утилизационного сбора в отношении транспортных средств с применением коэффициентов и условий, в соответствии с действующей редакцией постановления Правительства № 1291 прием расчетов утилизационного сбора с 24 по 30 ноября 2025 года (включительно) будет обеспечен таможенными постами Крымской таможни с 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных.

Справочно:

С 1 декабря 2025 года внесены изменения в постановление Правительства № 1291 от 26 декабря 2013 года. В соответствии с постановлением Правительства № 1713 с 1 декабря 2025 года вступят в силу изменения, касающиеся исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним.

Изменения касаются коэффициентов для расчета суммы подлежащего уплате утилизационного сбора и условий отнесения транспортных средств к транспортным средствам для личного пользования.

В целях уплаты утилизационного сбора в отношении транспортных средств с применением коэффициентов и условий, в соответствии с действующей редакцией (от 15 июля 2025 года) следует подать пассажирскую таможенную декларацию совместно с расчетом утилизационного сбора (при необходимости декларирования транспортного средства) или расчет утилизационного сбора, с необходимыми документами для подтверждения правильности исчисления суммы утилизационного сбора при ввозе транспортного средства из государств-членов ЕАЭС не позднее 30 ноября 2025 года.

Информация о месторасположении таможенных постов размещена на сайте Южного таможенного управления.

источник: пресс-секретарь Крымской таможни

