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Крыму предлагают "альтернативные станции" по опреснению морской воды
Фото: Вестник АЭМ

Крыму предлагают «альтернативные станции» по опреснению морской воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:36 30.10.2020

Еще не принято окончательное решение по постройке станций опреснения морской воды в Крыму, еще не окончательно выбрано место установки, как появилось «альтернативное предложение». Об этом сообщают РИА Новости.

Строительство опреснительной станции с технологией выпаривания и кристаллизации соли на западном побережье Крыма (но не в селе Фрунзе, а чуть дальше к Сакам, в Новофедоровке) позволило бы получать питьевую воду со стоимостью не более 20 рублей за кубометр, сказал РИА Новости руководитель ООО «Водтехкомплекс» Сергей Тюменцев.

Технолог, гендиректор компании, занимающейся опреснением и очисткой сточных вод и воды, используемой в технологических процессах, Сергей Тюменцев рассказал, что опреснительную станцию целесообразно построить в районе поселка Новофедоровка на западном побережье полуострова, пояснив, что такое расположение станции экономически выгодно.

Во-первых, там существуют со времен СССР морской водозабор – его не нужно строить. Далее, рядом находится новая электростанция. Мы были на Сакской ТЭЦ и получили заверения руководства, что они готовы нам отдавать необходимое количество электроэнергии. И наконец, рядом находится Ивановский водозабор, куда можно подключиться и отдавать воду на Симферополь. Это наиболее экономически выгодное местоположение, — сказал Тюменцев.

Технолог предлагает использовать способ выпаривания морской воды, отличающийся от электродиализа и обратного осмоса. Технология предполагает симбиоз выпаривания и кристаллизации соли. В результате технологического процесса получается дистиллированная вода, которая затем проходит процесс насыщения необходимыми солями. Общее содержание солей в получаемой воде будет около 500 миллиграммов на литр, она будет полезной для человека.

Получаемая соль при кристаллизации разделяется на пищевую и технологическую, потребители на нее есть… Электричество нам готовы отдавать по 1,4 рубля за киловатт, этого достаточно, чтобы в итоге вода не была дороже, чем 20 рублей за кубометр – это вода, которая уже будет в Симферополе по такой цене, – уточнил Тюменцев.

Он добавил, что соответствующее предложение направлено в правительство Крыма.

Свое решение предлагают и специалисты ­СвердНИИхиммаш. Научно-производственное предприятие может поставить в Крым два опреснительных комплекса, совмещенных с газотурбинными установками производства «Объединенной двигателестроительной корпорации».

СвердНИИхиммаш, у которого большой опыт создания оборудования по опреснению соленых вод, предложил поставить дистилляционные опреснительные установки (ДОУ) собственного производства. Речь идет об усовершенствованной модели третьего поколения с горизонтально-трубными пленочными испарителями. Такая ДОУ предназначена для опреснения и обессоливания морских вод, получения подпиточной воды для промышленных объектов, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, — сообщает Вестник АЭМ.

Существенное преимущество ДОУ разработки СвердНИИхиммаш — использование небольшого количества химических реагентов. Установки незагрязняет окружающую среду, так как сбрасываемая вода не содержит примесей.

Крыму предлагают "альтернативные станции" по опреснению морской воды

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