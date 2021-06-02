Кто имеет право на бесплатную парковку в центре Севастополя и в Балаклаве

Напомним, с 1 июня на территории Севастополя начали работу платные парковки. В центре города и Балаклаве организовано около 1000 платных парковочных мест. 10% из них предназначены для льготных категорий граждан. Департамент транспорта информирует, что оформить разрешение на бесплатную парковку могут:
инвалиды I, II, III групп;
законные представители ребенка-инвалида, использующие транспортные средства, находящиеся в собственности инвалида или выданные инвалидам в безвозмездное пользование органами социальной защиты населения;
ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
многодетные семьи.
Подать заявку можно на портале «Госуслуги» (gosuslugi92.ru) или лично — в Департаменте транспорта по адресу: ул. Пушкина, 2, кабинет №4.
Для получения льготного парковочного разрешения необходимы следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копия);
свидетельство о регистрации транспортного средства, указанного в запросе, или нотариальная доверенность на управление автотранспортным средством с правом продажи (оригинал и копия);
документы, подтверждающие статус инвалида I, II, или III группы (оригинал и копия);
документы, подтверждающие статус ветерана, участника или инвалида Великой Отечественной войны (оригинал и копия);
документы, подтверждающие статус многодетной семьи города Севастополя (оригинал и копия).
Резиденты, которые имеют собственность в районе зоны действия платной парковки, могут приобрести специальное парковочное разрешение сроком на один год. Его стоимость – 1800 рублей. Для получения разрешения необходимо к заявке приложить документы, подтверждающие право собственности, или договор социального найма.
Нерезиденты также могут приобрести парковочное разрешение. Его стоимость — 3 тысячи рублей на один месяц, 15 тысяч рублей — на полгода, 25 тысяч рублей – на год.
На сегодняшний день Департамент транспорта выдал 42 разрешения на бесплатную парковку льготным категориям граждан и два резидентных парковочных разрешения.
Прием заявлений для внесения записи в реестр парковочных разрешений Севастополя осуществляется по адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, 2, (3й-этаж), кабинет №4. Подать заявку можно также на интернет-портале государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi92.ru). Получить консультацию у специалистов можно в будние дни с 09:00 до 18:00 (обед – с 13:00 до 13:45) по телефону: 54-17-98.
Напоминаем, что в центре Севастополя час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей. Существует несколько способов оплаты:
наличными через терминалы PayBerry;
банковской картой через паркоматы;
через мобильное приложение RuРarking;
в личном кабинете на сайте sevparking.ru;
путем отправки СМС на номер 7878.
Мобильное приложение RuРarking можно скачать через QR код или по ссылкам: