Кто кого? Эксперт: страховщики выигрывают в гонке с мошенничеством по ОСАГО

Работа по борьбе с мошенничеством, уверен независимый эксперт страхового рынка Андрей Крупнов, – это всегда гонка преследования.

Многие автовладельцы сталкиваются с действиями недобросовестных автоюристов, и эта ситуация характерна для значительной части регионов РФ. Но есть и положительные примеры реагирования на негативные практики. Например, в Краснодарском крае благодаря совместным усилиям администрации и страхового сообщества удаётся ситуацию выправить. Важно следить за дальнейшим развитием событий, ведь на место одних «бойцов» могут прийти другие. Необходима регулярная активность прокуратуры и других надзорных органов, — цитирует эксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».



В Генеральной прокуратуре РФ рассмотрят статистику по мошенничеству и недобросовестным практикам по ОСАГО в ряде регионов. Правоохранители запросили у РСА (Российского Союза Автостраховщиков) дополнительную статистику, подтверждающую факты страхового мошенничества.

Мы получили запрос от Генеральной прокуратуры РФ с просьбой предоставить статистику по страховому мошенничеству с целью проведения этой осенью межведомственного совещания по Северному Кавказу и Южному федеральному округу, так как обстановка там достаточно тяжелая, — сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

За 2019 год пресечено свыше 50 попыток незаконно получить выплаты на сумму более 16 млн рублей из компенсационного фонда РСА. Больше 1 млн рублей незаконно полученных выплат возвращено в добровольном порядке.

Тот факт, что ОСАГО является обязательным видом страхования, т.е. каждый автовладелец вне зависимости от своего желания должен тратиться на его приобретение, создаёт у многих ощущение, что нужно по максимуму «забрать» из системы свои деньги, лучше даже, если забрать получится больше, чем потратил. В ОСАГО мошенничество превратилось практически в профессию, где одни занимаются этим постоянно, а другие – приходят «подзаработать» разово, предоставляя свои автомобили для нечистоплотных схем, — отмечает Андрей Крупнов, — Постоянно появляются новые и дорабатываются существующие схемы. Но страховщики выдерживают этот темп, тем более, что в последнее время появилось много технологичных решений, позволяющих не просто фиксировать бесконечные новые варианты совершения страховых преступлений, но принципиально определять «нечистые» ситуации и людей, в них вовлечённых.

Сейчас очень значимое влияние на ситуацию оказывает проактивный подход региональных властей.

Например, нам очень нравится определенная позиция ряда субъектов, в первую очередь, администрации Краснодарского края – она очень эффективно вступила в борьбу с целью навести порядок на своей территории и поставить серьезный заслон недобросовестным автоюристам, которые развивали активность, — говорит Сергей Ефремов. — У нас в 65 субъектах созданы рабочие группы страховщиков, их работа в совокупности с деятельностью региональных администраций могла бы способствовать достаточно эффективному наведению порядка.

В результате, по данным мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО за первый квартал 2020 года от Банка России, Краснодарский край вошёл в относительно нейтральную зону с точки зрения активности мошенников.