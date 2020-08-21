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По состоянию на утро 30 июня зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – трое строителей, прибывших на заработки из других регионов страны, у них была выявлена коронавирусная инфекция при обследовании перед приёмом на работу. Также в числе новых пациентов – медсестра, приехавшая в отпуск из Петропавловска-Камчатского, женщина, контактировавшая с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками, и 14-летняя девочка – дочь заболевшей ранее женщины. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека. Выздоровело 179 человек, 4 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 123 человека, в городской больнице № 9 – 78. Под наблюдением по месту жительства – 687 человек. За 29 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 895 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
Фото: 9111s.ru

Кто на «новенького»? Коронавирус в Севастополе — не всё так хорошо

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:10 21.08.2020

По состоянию на утро 21 августа в Севастополе зарегистрировано десять новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие — местные жители в возрасте от 15 до 88 лет.

После выздоровления выписано ещё четыре человека.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 450 человек.   В настоящий момент в стационарах находится 73 человека. Выздоровело 347 человека, 15 человек умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 166 человек, в городской больнице № 9 – 146.   Под наблюдением по месту жительства – 228 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Кто на "новенького"? Коронавирус в Севастополе - не всё так хорошо

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