Кто на «новенького»? Коронавирус в Севастополе — не всё так хорошо

По состоянию на утро 21 августа в Севастополе зарегистрировано десять новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие — местные жители в возрасте от 15 до 88 лет.

После выздоровления выписано ещё четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 450 человек. В настоящий момент в стационарах находится 73 человека. Выздоровело 347 человека, 15 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 166 человек, в городской больнице № 9 – 146. Под наблюдением по месту жительства – 228 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.