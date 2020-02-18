Кто они, «последователи дела Рослякова»?

Новость о задержании несовершеннолетних «террористов» в Керчи – ушатом холодной воды. Что же еще стало известно за сегодняшний день? Во-первых, поправка – молодые люди 2003 и 2004 г.р. не «оба школьники». Один из них — студент Керченского морского колледжа, второй – да, школьник – ученик 9-го класса15-й школы. Дома у задержанных найдены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Это не просто выплавленный из снарядов тол, это именно заготовки взрывчатки, нацеленной на убийство максимального количества людей.

Один из задержанных уже попадал в поле зрения «силовиков». Тогда с подростком провели профилактическую беседу.

Силовики утверждают, что подозреваемые являются «последователями Владислава Рослякова». Того самого «колумбайн», бывшего учащегося Керченского политехнического колледжа, который организовал теракт в учебном заведении. И сам погиб, и страшных бед натворил. Почему-то именно этот парень виделся молодым людям «героем».

Где упустили ситуацию родители и педагоги? Казалось, керченская трагедия 2018 года сплотила горожан, в особенности, молодых людей. Но «изгои» вот они, сейчас дают показания о своих «мотивах» и злобе на целый свет.

По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России. Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении их интернет-связи, 2004 года рождения, осведомлённой о подготовке терактов. Получены свидетельские показания, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева, завтра в Керчи соберется комиссия минобраза. Не поздно ли? Оба подростка значились в своих учебных заведениях «тихими». А что была на самом деле, почему виртуальное общение и «советы» в Интернете заменили и затмили реальность и понятия добра и зла?

То, что социальные сети и их содержание несут в себе колоссальную угрозу, мы это знаем. Никто там ничего не фильтрует. Все это выбрасывается, молодежь туда погружается. Перед системой образования всего мира стоит колоссальный вызов. Нужно достучаться до сердца каждого ребенка, – прокомментировал ситуацию спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Так-то оно так, но в Интернете – 99,9% молодых людей, а потенциальными негодяями оказались двое. Или попались «только двое»?

И еще одна «деталь» — цифра: с 2018 года сотрудники ФСБ предотвратили свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения в России.