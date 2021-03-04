Кто ответит за приемку некачественных объектов инфраструктуры и благоустройства в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов провёл онлайн-совещание о ходе реализации инфраструктурных проектов. Он подчеркнул, что динамика по оформлению необходимой документации по строительным объектам в Крыму отрицательная. В частности, это касается вопроса согласования проектов благоустройства придомовых и общественных территорий с жителями. Помимо этого, Глава Республики добавил, что в кратчайшие сроки должны быть заключены контракты по всем объектам улично-дорожной сети.

Строительные работы на дорогах уже должны начаться, погода позволяет. Также можно взять за пример культуру производства работ и скорость компании «ВАД». Должно быть так: приступили к работе с двух сторон улицы, выполнили работу, убрали все коммуникации под землю и перешли на следующий объект. В этом нет ничего сложного, — пояснил Глава Крыма.

Он подчеркнул, что должностные лица, осуществляющие приемку объектов, будут нести персональную ответственность наряду с подрядчиками в случае некачественного выполнения последними работ.

Если будет так, что снег растаял и опять появились ямы, тогда тех, кто принимал объекты, буду оценивать как заинтересованных в утверждении некачественных работ. В том числе в уголовном порядке будут отвечать все, кто подписывали акты приёма работ, — сказал Глава РК.

Аксёнов заявил, что выделение средств на строительные работы на объектах будет осуществляться два раза в год, в остальное время заявки на дополнительное финансирование приниматься не будут.

Если заказчики, которые заключают контракты, ссылаются на сметы 2017-2018 годов, то это свидетельствует только о некомпетентности ответственных должностных лиц. Ежедневно мне поступают заявки о том, что кто-то «забыл» тот или иной объект включить в проект или просто не пересчитали стоимость материалов. Забывчивость должна быть наказана, сначала выговором, затем — увольнением. Прошу вникать в ситуацию и помнить об исполнительской дисциплине. Иначе невозможно строить планы и оценивать перспективы, — сказал Глава Крыма.

В ходе совещания Сергей Аксёнов поручил разобраться с ситуацией, когда затягиваются сроки получения результатов государственной экспертизы.