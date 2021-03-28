Кто такие бравлеры, об этом знают все. А сейчас узнают и те, кто не знали

Да простят нас создатели знаменитой мультяшной песенки, но у юных поколений постоянно меняются интересы, а также объекты подражаний и вдохновения. Это котики в Сети навечно в тренде, а вот персонажи мультиков и игр – в постоянной динамике. Позавчера в лучах славы купались Наруто и Человек-паук, вчера – Злые птички и трансформеры… Сегодня в чести бравлеры. Стоп, кто это такие? Персонажи игры для мобильных устройств Brawl Stars. Кстати, уже не только мобильных, игру можно установить и на ПК. Но, как говорится, на телефоне – веселее. Тем более, что в нее не играют в одиночку.

И стратегия, и командный квест, и выбор роли

Но обо всем по порядку. Brawl Stars – один из успешных примеров адаптации жанра MOBA (многопользовательской онлайновой боевой арены) к детской аудитории. Больше информации – на портале https://brawlstars.info. Подросткам и тем, кто постарше хорошо известны самые яркие представители «династии» MOBA: DotA или Warcraft. С одой стороны, это стратегии, с другой – ролевые игры. Еще две общие черты – только онлайн, пользовательская карта и много игроков. В одиночку такое «рубилово» не пройти, отсюда – объединения игроков в многочисленные отряды, а то и кланы. Короче, «вместе весело шагать по просторам». Но для самых маленьких геймеров все эти поля бесконечных сражений и характеристики, скилы персонажей, артефакты и прочие показатели – слишком сложно. И миру явили их – бравлеров.

Brawl Stars – та же многопользовательская карта, персонажей-бойцов в ней поменьше (до 50, но поначалу 22). Цель: идти, собирать бонусы, сражаться, прокачиваться, обретать новые способности. Хе, все как в жизни на карьерном пути. Опять же, в одиночку пробиваться будет нелегко, поэтому игра обязывает объединяться в команды, чтобы сражаться с такими же юными (а может и взрослыми, они просто не признаются) геймерами или соперниками – «плодом» искусственного интеллекта самой игры. Локаций – десятки, только успевай восстанавливаться после очередного поединка.

Но дело даже не в сражениях и не онлайн-«социализации», в игре – несколько режимов, и каждый – интересен. Это:

Gem Grab (захват драгоценностей, кристаллов). «Плюшки» разбросаны по карте, собираем-собираем, но в случае победы над противником, все его кристаллы становятся вашими. Стимулирует, верно? Но это еще не все – 10 кристаллов включают обратный отсчет игры – и тут уж держись, важно дойти до финала, как минимум с 10 кристаллами, как максимум – чем больше, тем лучше.

Showdown – столкновение, эдакая «Королевская битва». Побеждает последний выживший, ну или команда из двух игроков. Ограничения: персонажей 10 (соответственно, парных команд – 5).

Brawlball – игра с мячом до второго гола.

Но и это еще не все! Есть чередующиеся режимы:

Heist (ограбление) – нужно защитить свой сейф, но бабахнуть «вражеский».

Hot Zone – захват на карте неких «горячих точек».

Bounty (давайте, переведем как щедрая награда, бонус) – командный поединок 3 на 3 за «звезды» — награды.

Siege (здесь уж четко, по словарю – осада) – опять 3 на 3, задача – уничтожить «вражескую» базу, но не все так просто – на карте есть болты, а где болты, там и робот (!) появится.

Бравлеры — с характером

Есть режимы и посложнее, но они становятся доступными со временем и открываются «опытным геймерам». Как и редкие персонажи (эпические, мифологические и даже сверхредкие). У каждого – свой неповторимый оригинальный образ, своя история, свои уникальные характеристики. Тем и хороша Brawl Stars – разнообразием персонажей и характеров. Даже простые бравлеры – интересные и запоминающиеся. У каждого свои «фишки»: Шелли – хорош в атаке, Нита – в обороне, Кольт – супер-стрелок, а Булл хорош для прорывов. Знакомьтесь со всеми, выбирайте бравлера по душе (и по характеру).

Графический интерфейс игры завораживает. Это особенный, яркий мир, наполненный спецэффектами. Отдадим должное художникам-аниматорам, придумавшим образы. Никаких аналогий, но каждый бравлер – живой. Несомненное достоинство игры – простой, но оригинальный геймплей. Здесь почти нет временных лимитов, а затраты на прокачку не обязательны. Навыки самого геймера — важнее донатов. Отметим еще один секрет успешности Brawl Stars. Ее создатели «набили руку» на схожих и вполне популярных онлайн-стратегиях Clash of Clans и Clash Royale. В них, помнится, родителями своим чадам играть разрешали (в отличие от той же DotA, кстати).

иллюстрации: brawlstars.info