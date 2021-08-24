Куда россияне собираются осенью: популярные ж/д направления и цены

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют поехать на поездах осенью и сколько платят за билеты. Средний чек по оформленным билетам по России составляет 3 364 рубля в одну сторону, это на 3% больше, чем годом ранее.

Средний чек по билетам за рубеж почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет 2 988 рублей в одну сторону, но по-прежнему остается мало открытых зарубежных направлений, можно поехать только в Республику Беларусь и Абхазию, — отмечают аналитики сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений на осень по России

Направление Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва — Санкт-Петербург 1 1 7,6% 7,5% 2373 2602 +10% Москва — Анапа 2 2 3,0% 2,1% 4733 4867 +3% Москва — Симферополь 3 3 3,0% 1,8% 5941 6714 +13% Москва — Адлер 4 4 2,1% 1,6% 6248 6212 -1% Москва — Лазаревское 8 5 1,2% 1,3% 5776 5439 -6% Москва — Казань 9 6 0,8% 1,3% 3158 2676 -15% Москва — Нижний Новгород 7 7 1,3% 1,2% 1174 1395 +19% Москва — Сочи 6 8 1,5% 1,2% 7232 7422 +3% Москва — Кисловодск 13 9 0,7% 1,0% 6495 5681 -13% Москва — Новороссийск 5 10 1,5% 1,0% 5836 5846 0% Москва — Феодосия — 11 — 0,7% — 3711 — Москва — Евпатория 17 12 0,6% 0,7% 4108 4368 +6% Санкт-Петербург — Симферополь 11 13 0,8% 0,6% 5807 5858 +1% Москва — Туапсе 10 14 0,8% 0,6% 5537 5734 +4% Москва — Белгород 22 15 0,4% 0,6% 2035 1945 -4% Ростов-на-Дону — Адлер 12 16 0,7% 0,6% 2165 2032 -6% Симферополь — Ростов-на-Дону 15 17 0,7% 0,5% 2353 2609 +11% Воронеж — Адлер 18 18 0,5% 0,5% 3776 3437 -9% Москва — Воронеж 21 19 0,5% 0,5% 1539 1823 +18% Москва — Петрозаводск 33 20 0,3% 0,5% 3488 2894 -17%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Среди внутренних направлений самое популярное — Москва — Санкт-Петербург. Для поездок между двумя столицами оформляется 7,5% билетов. Средний чек по уже оформленным билетам составляет 2 602 рубля в одну сторону.

На втором месте по популярности направление Москва — Анапа. Средний чек за поездку составляет 4 876 рублей в одну сторону. Далее по востребованности следует направление Москва — Симферополь, здесь средний чек равен 6 714 рублям в одну сторону.

Также в топ-5 внутренних ж/д направлений на осень входят Москва — Адлер и Москва — Лазаревское. Кроме того, из курортных направлений в рейтинг самых популярных вошли Москва — Сочи, Москва — Кисловодск, Москва — Новороссийск, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Туапсе, Ростов-на-Дону — Адлер, Симферополь — Ростов-на-Дону и Воронеж — Адлер. Таким образом, сейчас в приоритете — отдых в бархатный сезон. Среди тех, кто уже оформил ж/д билеты на осень, 76% путешественников запланировали поездку до 19 сентября.

Помимо упомянутых направлений, в топ-20 на осень на данный момент входят маршруты Москва — Казань, Москва — Нижний Новгород, Москва — Белгород, Москва — Воронеж и Москва — Петрозаводск.

Топ-10 популярных зарубежных ж/д направлений на осень

Город назначения Позиция в рейтинге Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва — Минск 1 24,8% 2298 Ростов-на-Дону — Гагра 2 5,9% 2177 Санкт-Петербург — Минск 3 5,8% 3944 Москва — Гагра 4 5,0% 5132 Москва — Сухум 5 3,8% 5043 Москва — Брест 6 2,8% 3990 Москва — Орша 7 2,8% 1864 Краснодар — Гагра 8 2,4% 1722 Москва — Гомель 9 2,0% 3446 Ростов-на-Дону — Сухум 10 2,0% 2405

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Среди зарубежных направлений на первом месте направление Москва — Минск, куда оформляется примерно каждый четвертый билет. Средний чек в одну сторону составляет 2 298 рублей.

Далее по популярности следуют направления Ростов-на-Дону — Гагра, Санкт-Петербург — Минск, Москва — Гагра и Москва — Сухум.

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