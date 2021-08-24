Куда россияне собираются осенью: популярные ж/д направления и цены

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Средний чек по билетам за рубеж почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет 2 988 рублей в одну сторону, но по-прежнему остается мало открытых зарубежных направлений, можно поехать только в Республику Беларусь и Абхазию, — отмечают аналитики сервиса.
Топ-20 популярных ж/д направлений на осень по России
|Направление
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2020
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Санкт-Петербург
|1
|1
|7,6%
|7,5%
|2373
|2602
|+10%
|Москва — Анапа
|2
|2
|3,0%
|2,1%
|4733
|4867
|+3%
|Москва — Симферополь
|3
|3
|3,0%
|1,8%
|5941
|6714
|+13%
|Москва — Адлер
|4
|4
|2,1%
|1,6%
|6248
|6212
|-1%
|Москва — Лазаревское
|8
|5
|1,2%
|1,3%
|5776
|5439
|-6%
|Москва — Казань
|9
|6
|0,8%
|1,3%
|3158
|2676
|-15%
|Москва — Нижний Новгород
|7
|7
|1,3%
|1,2%
|1174
|1395
|+19%
|Москва — Сочи
|6
|8
|1,5%
|1,2%
|7232
|7422
|+3%
|Москва — Кисловодск
|13
|9
|0,7%
|1,0%
|6495
|5681
|-13%
|Москва — Новороссийск
|5
|10
|1,5%
|1,0%
|5836
|5846
|0%
|Москва — Феодосия
|—
|11
|—
|0,7%
|—
|3711
|—
|Москва — Евпатория
|17
|12
|0,6%
|0,7%
|4108
|4368
|+6%
|Санкт-Петербург — Симферополь
|11
|13
|0,8%
|0,6%
|5807
|5858
|+1%
|Москва — Туапсе
|10
|14
|0,8%
|0,6%
|5537
|5734
|+4%
|Москва — Белгород
|22
|15
|0,4%
|0,6%
|2035
|1945
|-4%
|Ростов-на-Дону — Адлер
|12
|16
|0,7%
|0,6%
|2165
|2032
|-6%
|Симферополь — Ростов-на-Дону
|15
|17
|0,7%
|0,5%
|2353
|2609
|+11%
|Воронеж — Адлер
|18
|18
|0,5%
|0,5%
|3776
|3437
|-9%
|Москва — Воронеж
|21
|19
|0,5%
|0,5%
|1539
|1823
|+18%
|Москва — Петрозаводск
|33
|20
|0,3%
|0,5%
|3488
|2894
|-17%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Среди внутренних направлений самое популярное — Москва — Санкт-Петербург. Для поездок между двумя столицами оформляется 7,5% билетов. Средний чек по уже оформленным билетам составляет 2 602 рубля в одну сторону.
На втором месте по популярности направление Москва — Анапа. Средний чек за поездку составляет 4 876 рублей в одну сторону. Далее по востребованности следует направление Москва — Симферополь, здесь средний чек равен 6 714 рублям в одну сторону.
Также в топ-5 внутренних ж/д направлений на осень входят Москва — Адлер и Москва — Лазаревское. Кроме того, из курортных направлений в рейтинг самых популярных вошли Москва — Сочи, Москва — Кисловодск, Москва — Новороссийск, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Туапсе, Ростов-на-Дону — Адлер, Симферополь — Ростов-на-Дону и Воронеж — Адлер. Таким образом, сейчас в приоритете — отдых в бархатный сезон. Среди тех, кто уже оформил ж/д билеты на осень, 76% путешественников запланировали поездку до 19 сентября.
Помимо упомянутых направлений, в топ-20 на осень на данный момент входят маршруты Москва — Казань, Москва — Нижний Новгород, Москва — Белгород, Москва — Воронеж и Москва — Петрозаводск.
Топ-10 популярных зарубежных ж/д направлений на осень
|Город назначения
|Позиция в рейтинге
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва — Минск
|1
|24,8%
|2298
|Ростов-на-Дону — Гагра
|2
|5,9%
|2177
|Санкт-Петербург — Минск
|3
|5,8%
|3944
|Москва — Гагра
|4
|5,0%
|5132
|Москва — Сухум
|5
|3,8%
|5043
|Москва — Брест
|6
|2,8%
|3990
|Москва — Орша
|7
|2,8%
|1864
|Краснодар — Гагра
|8
|2,4%
|1722
|Москва — Гомель
|9
|2,0%
|3446
|Ростов-на-Дону — Сухум
|10
|2,0%
|2405
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Среди зарубежных направлений на первом месте направление Москва — Минск, куда оформляется примерно каждый четвертый билет. Средний чек в одну сторону составляет 2 298 рублей.
Далее по популярности следуют направления Ростов-на-Дону — Гагра, Санкт-Петербург — Минск, Москва — Гагра и Москва — Сухум.
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