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Куда россияне собираются осенью: популярные ж/д направления и цены на билеты
фото: pxhere.com

Куда россияне собираются осенью: популярные ж/д направления и цены

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:27 24.08.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют поехать на поездах осенью и сколько платят за билеты. Средний чек по оформленным билетам по России составляет 3 364 рубля в одну сторону, это на 3% больше, чем годом ранее.

Средний чек по билетам за рубеж почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет 2 988 рублей в одну сторону, но по-прежнему остается мало открытых зарубежных направлений, можно поехать только в Республику Беларусь и Абхазию, — отмечают аналитики сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений на осень по России

НаправлениеПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Москва — Санкт-Петербург117,6%7,5%23732602+10%
Москва — Анапа223,0%2,1%47334867+3%
Москва — Симферополь333,0%1,8%59416714+13%
Москва — Адлер442,1%1,6%62486212-1%
Москва — Лазаревское851,2%1,3%57765439-6%
Москва — Казань960,8%1,3%31582676-15%
Москва — Нижний Новгород771,3%1,2%11741395+19%
Москва — Сочи681,5%1,2%72327422+3%
Москва — Кисловодск1390,7%1,0%64955681-13%
Москва — Новороссийск5101,5%1,0%583658460%
Москва — Феодосия110,7%3711
Москва — Евпатория17120,6%0,7%41084368+6%
Санкт-Петербург — Симферополь11130,8%0,6%58075858+1%
Москва — Туапсе10140,8%0,6%55375734+4%
Москва — Белгород22150,4%0,6%20351945-4%
Ростов-на-Дону — Адлер12160,7%0,6%21652032-6%
Симферополь — Ростов-на-Дону15170,7%0,5%23532609+11%
Воронеж — Адлер18180,5%0,5%37763437-9%
Москва — Воронеж21190,5%0,5%15391823+18%
Москва — Петрозаводск33200,3%0,5%34882894-17%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Среди внутренних направлений самое популярное — Москва — Санкт-Петербург. Для поездок между двумя столицами оформляется 7,5% билетов. Средний чек по уже оформленным билетам составляет 2 602 рубля в одну сторону.

На втором месте по популярности направление Москва — Анапа. Средний чек за поездку составляет 4 876 рублей в одну сторону. Далее по востребованности следует направление Москва — Симферополь, здесь средний чек равен 6 714 рублям в одну сторону.

Также в топ-5 внутренних ж/д направлений на осень входят Москва — Адлер и Москва — Лазаревское. Кроме того, из курортных направлений в рейтинг самых популярных вошли Москва — Сочи, Москва — Кисловодск, Москва — Новороссийск, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Туапсе, Ростов-на-Дону — Адлер, Симферополь — Ростов-на-Дону и Воронеж — Адлер. Таким образом, сейчас в приоритете — отдых в бархатный сезон. Среди тех, кто уже оформил ж/д билеты на осень, 76% путешественников запланировали поездку до 19 сентября.

Помимо упомянутых направлений, в топ-20 на осень на данный момент входят маршруты Москва — Казань, Москва — Нижний Новгород, Москва — Белгород, Москва — Воронеж и Москва — Петрозаводск.

Топ-10 популярных зарубежных ж/д направлений на осень

Город назначенияПозиция в рейтингеДоля пассажировСредний чек в одну сторону
Москва — Минск124,8%2298
Ростов-на-Дону — Гагра25,9%2177
Санкт-Петербург — Минск35,8%3944
Москва — Гагра45,0%5132
Москва — Сухум53,8%5043
Москва — Брест62,8%3990
Москва — Орша72,8%1864
Краснодар — Гагра82,4%1722
Москва — Гомель92,0%3446
Ростов-на-Дону — Сухум102,0%2405

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Среди зарубежных направлений на первом месте направление Москва — Минск, куда оформляется примерно каждый четвертый билет. Средний чек в одну сторону составляет 2 298 рублей.

Далее по популярности следуют направления Ростов-на-Дону — Гагра, Санкт-Петербург — Минск, Москва — Гагра и Москва — Сухум.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Куда россияне собираются осенью: популярные ж/д направления и цены

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