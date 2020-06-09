Купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня

Купальный сезон 2020 года продлится с 15 июня по 15 сентября.

У нас актуализирован перечень городских пляжей, определены новые операторы. На сегодняшний день в Севастополе зарегистрированы 34 пляжные зоны для отдыха. С операторами пляжей проведена разъяснительная работа. По правилам техники безопасности все операторы пляжей имеют определенное количество спасателей, прошедших соответствующее обучение для оказания первой помощи пострадавшему, за каждым пляжем также закреплен медпункт, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Врио Губернатора города Михаил Развожаев поручил еще раз собрать всех операторов пляжей и проработать вопросы, связанные с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора:

Наша задача – создать благоприятные, комфортные, а самое главное безопасные условия для отдыха гостей и жителей города. Еще раз соберите всех операторов пляжей и с учетом указаний Роспотребнадзора посмотрите, какие реально меры необходимо соблюдать, в том числе и по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В Правительстве Севастополя напоминают: операторы пляжей к новому купальному сезону обязались выполнить благоустройство пляжных зон, установить туалеты, раздевалки, обеспечить доступность для маломобильных жителей и обеспечить безопасность — установить спасательные и медицинские посты, пункты охраны общественного порядка. В обязанности операторов также входит обеспечение пляжей необходимыми ресурсами: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, зоны Wi-Fi, круглогодичное содержание пляжа в надлежащем санитарном состоянии. Кроме того, перед купальным сезоном в обязательном порядке операторами пляжей должны быть проведены лабораторные исследования морской воды и получение санитарно – эпидемиологического заключения, а также обследование морского дна водолазами, и подготовка спасателей и медицинского персонала.