«Купец в сапогах». Юрист и сценарист Иван Соловьев выпустил новую книгу

Книга «Купец в сапогах» — детективно-романтическое фэнтези, рассчитанное на широкий круг читателей.

Действие книги происходит в конце XIX века в небольшом уездном городе Московской губернии. Молодая девушка Настя, дочь одного из богатейших городских купцов Афанасия Хвастунова, влюбляется в сына сапожника Николая. Однако отец планирует сыграть свадьбу дочери с сыном другого местного купца Савелия Трифонова, для того чтобы, объединив капиталы, они смогли участвовать в получении концессии на строительство уездной железной дороги.

Но действие разворачивается совсем по другому сценарию. Читатель вместе с главными героями сможет окунуться в мир полицейского расследования и преступного мира, семейных и любовных сюжетных хитросплетений, побывать в Санкт-Петербурге и Москве, а также на богомолье в Саровской пустыни.

Журналисты «КрымPRESS» спросили у Ивана Соловьева о том, как появилась идея написания этой книги, ведь последнее его произведение – сценарий к художественному фильму «Пункт пропуска» (здесь и здесь подробнее о проекте), был совсем на другую тему. Вот, что он рассказал нам о своей новой работе:

Все получилось достаточно неожиданно. У меня довольно длительное время жил мой сын Александр. На тот момент ему было 8 лет и он каждый вечер, перед сном просил меня рассказать какую-нибудь интересную историю. А я тогда перечитывал генеалогическое исследование, которое была сделано по истории нашего рода по отцовской линии. И там как раз приводились данные из церковных книг и других источников о жизни семьи купца Афанасия Хвастунова – моего предка. И мне захотелось пофантазировать, какие могли бы сдучиться тогда приключения и жизненные перипетии с ним и его близкими. Конечно, со скидкой на возраст и в рамках восприятия моего единственного слушателя. Вот так, постепенно, каждый вечер начал придумывать историю, а потом и ее продолжение. Через пару недель сын втянулся в сюжет и характеры главных героев и уже задолго до сна требовал продолжения истории. Кроме того, пару раз поправил меня, когда я немного путал предыдущие события и имена вновь вводимых мной персонажей. Тогда я первый раз задумался о том, чтобы записывать ход своего повествования. Сначала, чтобы не забывать, о чем рассказывал. А потом посмотрел, а интересно получается. Уже в середине творческого пути осознал, что это совсем новый жанр, в котором я решил попробовать свои силы. В отличие от публицистики, написание художественного произведения требует не только знания и анализа конкретных событий, но и изрядной доли воображения. Конечно, в написании детективного сюжета помогла моя служба в милиции, а в семейных и любовных перипетиях — личный жизненный опыт. Так постепенно и появился текст. В том числе, рассчитанный и на более взрослую аудиторию. Дал почитать нескольким людям, которые сказали, что интересно и легко читается. Спросили, когда будет продолжение! Это и сняло последние сомнения, надо издавать!

Книга выпущена издательством «Проспект», приобрести ее можно на сайте книжного интернет-магазина «Литгид», а совсем скоро в книжных магазинах страны.