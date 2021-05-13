Купить квартиру в Подмосковье? Эксперты говорят — выгодное решение

В последний год, говорят эксперты, рынок недвижимости в России переживает непростые времена. Причём вовсе… как могло бы показаться в связи с пандемией коронавируса… не кризисные. По сравнению с предыдущими годами он заметно оживился во многих регионах страны. Во многом, разумеется, за счёт разнообразных ипотечных программ, которые банки предлагают потенциальным новосёлам. Играет здесь роль и то, что россияне вдруг смекнули — чтобы деньги были в сохранности, да ещё и эффективно работали, их необходимо вкладывать не в банки, получая мизерные выплаты по депозитам, а в недвижимость, в которой можно жить, не отдавая «дяде» за аренду, её можно сдавать, получая хорошие деньги, а при необходимости продать. И — да: по большей стоимости, нежели она покупалась. Цены-то на недвижимость только за 2020 год выросли в среднем на 16%! Интересен и тот факт, что большинство россиян не рвутся в «столицы» и крупнейшие центры РФ. Самые популярные запросы — не города супермиллионники, а их «окрестности». И специалисты поддерживают такие устремления! Так, к примеру, говорят, что купить квартиру в Подмосковье, будет однозначно более правильным решением, чем пытаться стать хозяином квадратных метров в самой Москве. Объясняют такую позицию просто:

во-первых , в пользу Подмосковья говорит соотношение «цена-качество». Другими словами, скажем, с десятью миллионами рублей на руках в Москве можно рассчитывать на весьма скромное жильё, в которое доведётся ещё и сверху вкладывать деньги, чтобы «довести» его «до ума». Под Москвой же на эту сумму можно стать владельцем добротной квартиры адекватной площади;

, в пользу Подмосковья говорит соотношение «цена-качество». Другими словами, скажем, с десятью миллионами рублей на руках в Москве можно рассчитывать на весьма скромное жильё, в которое доведётся ещё и сверху вкладывать деньги, чтобы «довести» его «до ума». Под Москвой же на эту сумму можно стать владельцем добротной квартиры адекватной площади; во-вторых, Подмосковье застраивается не менее активно, чем сама Москва. Но! Территории там большие, так что жилые комплексы строят «не окно в окно», а с гарантией на «личное пространство». И с точки зрения дворовых территорий, и парковок, и детских площадок…

и, наконец, в-третьих: жильё в Подмосковье — отличное вложение денег на будущее. С каждым годом Москва ширится и те районы, которые ещё лет десять назад были окраиной, сегодня — активный центр. Надо ли говорить, что цены на недвижимость в такой ситуации также не стоят на месте? И уж точно не падают, а добавляют к квартирным «ценникам» весьма внушительные циферки.

К слову, специалисты советуют тем, кто намерен покупать недвижимость в Подмосковье, но всё откладывает дело, ожидая более подходящего момента, начать действовать. А всё потому, что в течение ближайших нескольких лет подмосковные территории будут активно совершенствовать в плане транспортной инфраструктуры. Как результат, стоимость объектов жилой недвижимости в Подмосковье будет стабильно повышаться.

Квартиры в Подмосковье — на любой запрос и кошелёк

И это действительно так. На текущий момент, по словам экспертов, на продажу в Подмосковье выставлены более 30 тысяч объектов. Самых разных как по стоимости, так и по качеству. В более активных деловых районах, и в тихих «спальниках». В новостройках и на «вторичке», которая, кстати, пользуется повышенным спросом по той простой причине, что большинство такого рода квартир — это объекты, реализуемые по принципу «въезжай и живи». То есть, покупатели платят деньги не за пустые стены, не обещающие быстрого новоселья, а за готовое жильё.

Цены? А их разброс велик. В среднем, от 4 миллионов рублей за однокомнатную квартиру (но и за полотора миллиона можно найти!) и выше. В зависимости от места расположения, площади, наличия-отсутствия ремонта, мебели, техники и т.д.

Плюс в том, что 90% продавцов квадратных метров готовы сотрудничать с покупателями в формате ипотечных сделок.

Как выбрать квартиру в Подмосковье?

Не праздный вопрос для тех, кто намерен вкладывать деньги в недвижимость. Увы и ах, но в этом вопросе вряд ли можно действовать самостоятельно. На кону… ведь… стоят большие деньги. Так что главный совет — обращаться за помощью к профессиональным риэлторам. Уж поверьте — это точно та ситуация, когда скупой платит дважды. Юридических тонкостей при сделках с недвижимостью столько, что на самотёк пускать решение задачи — это путь в никуда.

Впрочем, суть дела не только в документальных моментах. Специалисты помогают осуществить главное — подобрать по-настоящему стоящий своих денег объект, исходя из соответствующих запросов покупателя.

Скажете, на всевозможных «досках объявлений» в Интернете можно найти что угодно? И спорить не будем. Но! У компаний, занимающихся недвижимостью, базы объектов априори больше. Далеко не все квадратные метры выставляют на показ онлайн. Так, к примеру, в каталоге компании «Этажи» только квартир «на вторичке» без малого 7 тысяч! От эконом-класса до премиума. Можно ли такое количество предложений увидеть на обычном портале объявлений? Вопрос риторический. А ведь видеть весь «ассортимент» при подборе подходящей квартиры — залог того, что однозначно удастся найти именно своё жилье. И по карману, и для души, и «на сегодня», и на перспективу.