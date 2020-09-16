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Купить поддельное медзаключение для водителей через Интернет? Прокуратура Севастополя против
иллюстрация: Clker-Free-Vector-Images (pixabay.com)

Купить поддельное медзаключение для водителей через Интернет? Прокуратура Севастополя против

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:49 16.09.2020

Прокуратура Севастополя в судебном порядке добивается ограничения доступа к информации о приобретении поддельных медицинских заключений для водителей.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку данных о наличии в сети Интернет информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В ходе мониторинга веб-сайтов установлено, что на интернет-страницах для свободного доступа неограниченного круга лиц размещена информация о возможности приобретения медицинских заключений о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами без фактического прохождения медицинского освидетельствования. Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением к Управлению федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю, в котором просил признать указанную информацию, размещенную на интернет-страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ограничить доступ к ней, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Решение суда об5

Купить поддельное медзаключение для водителей через Интернет? Прокуратура Севастополя против

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