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Курить вредно. Тем более в самолёте во время полёта. Инцидент на борту "Новосибирск-Симферополь"

Курить вредно. Тем более в самолёте во время полёта. Инцидент на борту «Новосибирск-Симферополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 08.02.2022

К сотрудникам Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь находящимся на маршруте патрулирования поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о том, что к борту воздушного судна сообщением «Новосибирск – Симферополь», требуется наряд полиции.

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время полета. Находясь внутри лайнера, женщина зашла в туалетную комнату и закурила электронную сигарету. Со слов бортпроводников во время полета сработала система пожарной безопасности. Экипаж сделал нарушительнице замечание, после чего капитан воздушного судна принял решение о вызове сотрудников полиции к борту самолета, — озвучили детали истории в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 30-летней жительницы Новокузнецка составлены два административных протокола по ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции», ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ за «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».
фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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