Курить вредно. Тем более в самолёте во время полёта. Инцидент на борту «Новосибирск-Симферополь»

К сотрудникам Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь находящимся на маршруте патрулирования поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о том, что к борту воздушного судна сообщением «Новосибирск – Симферополь», требуется наряд полиции.
Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время полета. Находясь внутри лайнера, женщина зашла в туалетную комнату и закурила электронную сигарету. Со слов бортпроводников во время полета сработала система пожарной безопасности. Экипаж сделал нарушительнице замечание, после чего капитан воздушного судна принял решение о вызове сотрудников полиции к борту самолета, — озвучили детали истории в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
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