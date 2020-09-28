Курортный сезон-2020: Крым подводит итоги и строит планы на лето следующего года

Несмотря на скомканный сезон-2020 Крым уверенно вышел на пиковые показатели турпотока советских времен. Об этом свидетельствуют данные республиканского министерства курортов и туризма. Три с половиной миллиона туристов (на 99% — россиян) за неполные два месяца июля и августа – показатель, который подкрепляет факт 90-процентной загрузки местных отелей, пансионатов, санаториев. В «географии» предпочтений туристов традиционно лидирует ЮБК.

Западное побережье Крыма уверенно занимает второе место. Кто-то скажет: «сработал» имидж Евпатории – курорта для детского и семейного отдыха. Но успешным это лето стало для турбизнеса, объектов размещения Заозерного и Поповки, Оленевки и Черноморского, Сак и Новофедоровки.

Заозёрное — в топ-10 популярных мест в сезон-2020

Формула успеха в сочетании природно-климатических и рекреационных условий. Именно запад Крыма может похвастать сочетанием степного и морского климата, удобных песчаных и галечно-песчаных пляжей, обилием солнечных дней и редкостью удушливого зноя. С другой стороны, местные пансионаты и дома отдыха смогли обеспечить отдыхающим грамотное сочетание цены и условий, комфорта и доступности, развлечений и даже лечения. Например, мини-отели в Заозерном (поселок под Евпаторией) предоставляли курортникам полный спектр услуг (на зависть многим южнобережным отелям):

шаговую доступность к морю,

оборудованные пляжи,

комфортные номера,

здоровое питание,

европейский сервис,

развлекательные программы.

Чем можно удивить туриста, привыкшего к турецкому «all inclusive», египетскому радушию, тайскому разнообразию, океаническим просторам Кубы и Гоа? Поверьте, крымская природа уникальна. Такое море и такие пляжи – редкость даже по мировым стандартам. Расположение Заозерного между Каламитским заливом и грязевыми (целебными) озерами сыграло основную роль в его обустройстве. Оставалось приложить к этому фантазию и усилия. Здешние мини-гостиницы и гостевые дома держат марку разумного сочетания цен и качества. Рекламаций нет. Напротив, это место выбирают те, кто ищут комфорт и тишину, покой и вдохновение. Один из самых распространенных отзывов: «та же Евпатория, только чище и тише».

Не сомневайтесь, здесь можно найти варианты на любой кошелек, но отдых в Заозерном не застыл в старом добром «койка на море у бабушки». Удивлять туристов здесь и не собираются. Зато, например, в мини-гостинице «Red House» отдыхающих ждет полный комплекс услуг, вплоть до собственного бассейна, зоны барбекю, русской бани, спортзала с тренажерами. Номерной фонд представлен на сайте, прайс приятно удивляет доступными ценами. И уж на что точно стоит обратить внимание – на акции и скидки вне «высокого сезона». Крым прекрасен в любую пору года.

Круглогодичный отдых на полуострове – то, к чему стремится туристическая отрасль региона. Относительные успехи прошлых лет все-таки связаны с субъективными причинами: открытием движения (как автомобильного, так и железнодорожного) по Крымскому мосту, ограничениями выезда за рубеж (связанными с коронавирусом), «вторым дыханием «внутрироссийского туризма. Есть мнение, что драйвером Крыма курортного должно стать экстенсивное развитие инфраструктуры: больше дорог, стоянок, отелей, ресторанов, маршрутов, экскурсий и автокемпингов. Но отдых – на то и отдых, так как располагает к расслаблению и уходу от шумных реалий больших трасс и городов.

В этом смысле – в Заозерном все в порядке. Гостиницы и пансионаты здесь развивают качество обслуживания, а пляжи год от года радуют удобством и чистотой. Быть может, в этом и кроется главный секрет популярности отдыха на Западном побережье Крымского полуострова.

иллюстрации: гостевой дом «Red House»