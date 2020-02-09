Курортный сезон-2020: куда собираются российские туристы в отпуск?

Зима на исходе и эксперты туристической отрасли начинают пусть осторожно, но делать прогнозы на предстоящий курортный сезон. Почему осторожно? Одна из основных причин — непредсказуемо развивающаяся ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией. И вот что стоит в этой связи отметить: специалисты уверены — российские туристы, предпочитающие проводить отпуска «на выезде», отказываться от поездок однозначно не планируют, но при выборе места отдыха акцент скорее всего сместят с зарубежья на курорты России.

Экзотика и неведомые страны с их национальной спецификой, конечно, по-прежнему будут манить многих, но при данных обстоятельствах большинство всё же предпочтёт более предсказуемое времяпрепровождения (читай — безопасное) и поближе к дому.

Удивительное рядом

Какими же российскими курортами туристы уже интересуются (ведь период раннего бронирования, наиболее выгодного с финансовой точки зрения, практически уже стартовал)? Это:

Традиционно — Крымский полуостров и Черноморское побережье Кавказа.

Активно повышается спрос, по словам туроператоров, и на курорты, не связанные с пляжным отдыхом. Алтай и Урал в лидерах списка «Хочу туда» у путешественников, которые предпочитают отдыхать подальше от цивилизации (в горах, в кемпингах, на турбазах), а также тех отпускников, кто свой отдых ассоциирует с лечением в санаториях, но без навязчивого солнца и приморской жары.

Популярность у туристов также набирают и относительно «холодные побережья» РФ — территории близ Белого, Охотского и Балтийского морей. Сюда рвутся те, кто жаждет необычных впечатлений. Вроде — белых ночей, тюленей и белух на расстоянии вытянутой руки, реабилитации при помощи вулканической грязи, дикой природы и т.д.

Отличительная особенность сезона-2020? Эксперты турсферы отмечают, что у российских путешественников всё больше «открываются глаза» и они начинают понимать, что Россия — страна во многом непознанная с точки зрения уникальных и удивительных природных уголков. И в этом фору она способна дать едва ли не любой стране мира.

Чего ждут туристы от основных курортов РФ?

А в перечень основных или традиционно популярных российских курортов, напомним, входят города Крымского полуострова и Черноморского побережья Кавказа. Что же касается пожеланий туристов, то их список не так и велик — всего лишь две позиции:

Во-первых: как бы это предсказуемо не прозвучало, но, говорят специалисты туристической сферы, путешественники, выбирающие внутренние направления, жаждут более совершенного сервиса. Для многих, кстати, он определяется наличием системы обслуживания «всё включено» (all inclusive). Готовы ли туробъекты оправдать такие ожидания потенциальных клиентов? Не всё, но в крымской Алуште, к примеру, санатории, работающие по принципу «Купил путёвку — получи всё и немного больше» — а именно комплекс услуг, включающий не только проживание, трёхразовое питание, доступ к бассейну и собственному пляжу, но и индивидуально составленную специалистами оздоровительную программу, а также процедуры спа-отдыха — есть. Подробности ТУТ.

Во-вторых: туристы хотят адекватных цен на отдых. Да — большинство путешественников считают, что стоимость туров могла бы быть и ниже, исходя из среднестатистических заработков россиян. Но! Надо сказать, что в 2020 году, по оценкам экспертов, «погоду будут делать» туробъекты, способные заявить более разумные прайсы, согласно финансовым возможностям туристов. В том же Крыму, который в первые свои «российские годы» пытался заработать на всех и вся, неоправданно «задирая» цены, положение дел входит в логичное русло. Так, по данным сервиса TVIL.ru, средние траты семьи на проживание в сутки в отелях, гостиницах и санаториях, расположенных в основных приморских городах Крыма, составляют: