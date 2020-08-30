Курс доллара в Астане

Казахстанский тенге является валютой Казахстана. Рейтинги валют показывают, что самым популярным курсом казахстанского тенге является курс тенге к доллару США. Национальная валюта в Астане обесценилась на 0,11 тенге по отношению к официальному курсу, который можете просмотреть на сайте https://dollary.vip/dollar-rate/astana .

Как передает «Тренд» со ссылкой на KASE, после 15 июля в 15:30 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США к казахстанскому тенге был установлен на уровне 405,08 тенге за доллар.

По сравнению с данными на 12 июня стоимость тенге снизилась на 1,69 тенге по отношению к доллару США. Максимальный обменный курс в обменных пунктах Нур-Султан составляет 407,5 тенге за доллар, и 409 тенге за доллар США в обменных пунктах города Алматы. Официальный курс, установленный Национальным банком Казахстана на 28 июля 2020 года, составляет 403,38 тенге за один доллар США.

Государственным компаниям в Казахстане было приказано начать продажу части своей выручки в иностранной валюте на внутреннем рынке для поддержки вооруженной национальной валюты.

Распоряжение поступило из канцелярии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, где казахстанский тенге (тенге) ослаб в течение двух недель примерно на 17% до исторического минимума по отношению к доллару после краха соглашения ОПЕК + с мировыми производителями нефти. Отказ от продления соглашения привел к падению цен на нефть, основной экспортный товар Казахстана. Пандемия коронавируса (COVID-19) и ее разрушительное воздействие на промышленное энергопотребление, тем временем, поразили аппетит Китая к казахстанскому газу, так как PetroChina в начале марта вызвала форс-мажор для поставщиков газа.

Токаев также приказал государственным компаниям начать конвертировать свои депозиты в иностранной валюте в тенге и выплачивать до 100% прибыли прошлого года в виде дивидендов.

Решения были объявлены на заседании правительства. Другие шаги, объявленные президентом, включают приостановку погашения банковских кредитов физическими лицами и малыми и средними предприятиями. Он будет действовать в течение чрезвычайного положения, объявленного в битве против вспышки короновируса. Это, вероятно, продлится как минимум до середины апреля.

Обваливающаяся стоимость тенге была вызвана тем, что центральный банк, Национальный банк Казахстана (НБК), заявил, что будет придерживаться режима free float вместо того, чтобы поддерживать валюту интервенциями, как это было обещано, когда цены на нефть упали в середине марта.

Рассматривая шаги Казахстана по адаптации к более низким ценам на нефть, Софья Донец, экономист по России и СНГ в «Ренессанс Капитал», заметила:

Казахстанский тенге значительно обесценился (на 17% за две недели), но это только в соответствии с нефтью и другими товарными валютами в регионе, прежде всего в России. Реакция Национального банка на политику поддержала курс тенге в предыдущие две недели, сохранив его еще сильнее, чем мы могли ожидать, учитывая текущие цены на сырье. Мы считаем, что, несмотря на относительно высокую чувствительность к резкому падению цен на нефть, Казахстан выглядит хорошо с точки зрения фискальной позиции (что отражается в стабильных спредах по еврооблигациям) и своевременного политического ответа, который должен снизить затраты на вспышку короновируса. Мы обновили наши сценарии цен на нефть для Казахстана, добавив сценарии низких цен в меню. Как и Россия, Казахстан может вступить в рецессию, если цена на нефть останется на уровне 25 долларов за баррель в среднем в 2020 году — это намного ниже нашего базового показателя на данный момент.