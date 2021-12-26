Курс – на Средиземное море. Отряд кораблей Черноморского флота прошёл пролив Гибралтар

Отряд кораблей Черноморского флота в составе корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отряд кораблей выполняет плановый межфлотский переход из Балтийского в Чёрное море, — уточняет пресс-служба. — Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» был принят в состав Черноморского флота в августе 2021 года и стал третьим кораблём проекта 12700 выполняющим задачи на ЧФ. На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Андреевский флаг также был поднят в августе 2021 года, и судно было принято в состав Черноморского флота. Для экипажей это первый межфлотский переход, в ходе которого им предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, и провести ряд корабельных учений в соответствии со своим предназначением.

После возвращения в главную базу Черноморского флота – Севастополь, экипажи кораблей проведут их послепоходовое техническое обслуживание и приступят к выполнению задач в соответствии с планом деятельности сил (войск) флота в 2022 учебном году.

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