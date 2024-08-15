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Курск, с тобой!

Курск, Крым с тобой!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:09 15.08.2024

В Симферополе у здания Государственного Совета Республики Крым прошла народная акция «Курск, Крым с тобой!».

Курск, Крым с тобой!

Несколько сотен неравнодушных крымчан — общественники, активисты патриотических и молодежных организаций — выразили свою поддержку жителям Курской области, пострадавшим в результате масштабной провокации ВСУ, нанесших массированный удар по мирным населённым пунктам нашей страны.

Курск, Крым с тобой!

Сегодня вся Великая Россия, как это бывало не раз во все трудные времена, сплотилась, объединилась, движимая одной общей целью — своих не бросаем!

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Курск, Крым с тобой!

Участники акции зажгли сотни свечей, выложив из них слова «Курск, Крым с тобой!».

Курск, Крым с тобой!

Наша сила — в единстве! Победа будет за нами!

Курск, Крым с тобой!

Курск, Крым с тобой!

Фото: пресс-службы Госсовета РК и администрации Симферополя.

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