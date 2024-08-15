Курск, Крым с тобой!

В Симферополе у здания Государственного Совета Республики Крым прошла народная акция «Курск, Крым с тобой!».

Несколько сотен неравнодушных крымчан — общественники, активисты патриотических и молодежных организаций — выразили свою поддержку жителям Курской области, пострадавшим в результате масштабной провокации ВСУ, нанесших массированный удар по мирным населённым пунктам нашей страны.

Сегодня вся Великая Россия, как это бывало не раз во все трудные времена, сплотилась, объединилась, движимая одной общей целью — своих не бросаем!

Участники акции зажгли сотни свечей, выложив из них слова «Курск, Крым с тобой!».

Наша сила — в единстве! Победа будет за нами!

Фото: пресс-службы Госсовета РК и администрации Симферополя.

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