Курсы английского языка: какие выбрать, чтобы говорить на равных со всем миром

И «говорить со всем миром» вовсе не красивое выражение, пришедшееся кстати. Дело в том, что английский язык сегодня в той или иной степени при общении используют почти полтора миллиарда человек. Ещё факты: около 30% публикаций и книг в мире выходят на английском, на нём же проводятся 85% конференций и мероприятий разного толка и тематики. Кроме того, по статистике в любой стране планеты шанс встретить человека, утвердительно ответившего на вопрос «Do you speak English?», в разы больший, чем шансы наладить коммуникацию с носителями других языков (а их в мире, к слову, насчитывается порядка 7000!). И вот ещё что… О чём, думаете, большинство наших сограждан жалеют, вспоминая свой школьный путь? О том, что игнорировали математику? Не видели смысла в химии? Или о том, что на занятиях по домоводству так и не научились «верстать» табуретки? Нет, буквально боль каждого второго — невнимательное отношение к предмету «английский язык». «Знал бы, что будет так нужен, не выходил бы из класса» — самая частая фраза взрослых, когда заходит речь заходит о пробелах в образовании.

Плохая новость в том, что в школу за знаниями уже не вернутся. Но однозначно хорошая новость: курсы английского языка сейчас — не роскошь, а «средство передвижения» к цели. И — почти открываем тайну — таким образом освоить иностранный получится гораздо быстрее и эффективнее с практической точки зрения, чем дозированное вникание «в тему», как это происходит в рамках школьной системы образования. Заговорить — другими словами. А именно это ведь цель, а не развитие способностей к академическому построению правильных предложений.

Но повод к размышлению всё-таки есть. Всевозможных курсов английского языка — как оффлайн, так и онлайн — великое множество. Секрет же успеха в том, чтобы выбрать максимально подходящие под решение конкретных задач. Как это сделать, на чём основывать выбор? Рекомендаций несколько. Они просты, но они работают на 100%.

Курсы английского языка оффлайн или онлайн

И в оффлайн, и в онлайн школе английского языка можно получить хорошие навыки. Было бы желание учиться, и были бы хорошие учителя. Но! Прежде, чем отдавать предпочтение тем или другим курсам, стоит ответить себе на такой вопрос: «Нужны по-настоящему крепкие знания или же «направление движения»?» В целом, по оценкам специалистов, дела обстоят так:

онлайн-занятия в большей мере подходят тем, кто отличается изрядной самодисциплиной, и способным погружаться в процессы обучения с максимальной отдачей без тщательного контроля результатов со стороны педагога английского языка;

успех онлайн-занятий напрямую зависит от имеющегося уровня английского. Начинать с полного нуля на дистанции от наставников сложно. По той простой причине, что есть вероятность вовремя не заметить ошибки, которые, если они не будут устранены вовремя, могут стать причиной более серьёзных проблем в дальнейшем.

и, наконец, продуктивно учиться онлайн могут только те, у кого есть как таковой навык обучения английскому языку. По той простой причине, что результативным образование будет только тогда, когда процесс выстраивается по определённому алгоритму. Элементарно — что, в каком порядке, с какой интенсивностью изучать; что можно принять просто к сведению, а что нужно «зарубить себе на носу».

Оффлайн-обучению все минусы онлайн-курсов не присущи. Если, конечно, выбрана образовательная организация должного уровня.

Пять правил выбора курсов английского языка

И эти правила подходят как для онлайн-школ, так и для оффлайн. А именно:

Ищите курсы с большим «стажем» работы;

Отдавать предпочтение лучше школам, которые дают образование от уровня «начинающий» до уровня «опытный». То есть, обучение идёт в соответствии с общеевропейской шкалой уровней владения иностранным языком: Beginner (A1, начинающий), Elementary (A2, элементарный), Intermediate (B1, средний), Upper-Intermediate (B2, выше среднего), Advanced (C1, продвинутый) и Proficient (C2, опытный).

Хорошая школа даёт право выбора ученикам — заниматься в группе или же индивидуально.

У курсов, учеником которых стоит стать, репетиторы английского языка имеют соответствующее образование. И не только классическое! Они должны иметь соответствующую сертификацию — CELTA, TESOL, TEFL.

Уважающая себя школа английского языка исходит от потребностей каждого ученика. Другими словами, «не вливает» его в общие ряды, а подбирает под него программу обучения, согласно его знаниям, навыкам, способностям и т.д.

И вот ещё что: если стоит цель — разговаривать на английском языке, а не читать технические тексты, то выбирайте школу, максимально ориентированную на разговорную речь. Огромную роль в этом играет практика — курсы должны основывать подачу материала именно на ней. Таким образом, студенты получают навыки осознанного владения языком. «Общаясь» только с книгами, а не с «коллегами» по обучению, не заговорите. Ну и, разумеется, идеальный вариант: если в школе есть носители языка. Общение с ними позволит максимально овладеть тонкостями разговорной речи, что, соответственно, позволит в дальнейшем чувствовать себя комфортно в предполагаемой языковой среде.