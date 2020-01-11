«Квалифицированных кадров» в Крыму мало. На полуостров приедут 15 тысяч строителей-профессионалов

Глава РК Сергей Аксёнов главной проблемой региона назвал отсутствие достаточного количества квалифицированных строителей и крупных компаний, обладающих технологиями и компетенциями. Соответственно, власти Крыма рассчитывают привлечь около 15 тысяч квалифицированных строителей, чтобы решить проблемы в этой отрасли. Об этом сообщает ТАСС .

Главная проблема Крыма — это отсутствие достаточного количества квалифицированных строителей и крупных компаний, обладающих технологиями и компетенциями для выполнения работ… Крыму необходимо более 30 тысяч квалифицированных строителей. Их — с учетом приезжих — не более 15 тысяч. Поэтому ряд управленческих мер позволит нам эту задачу разрешить. Считаем, что при таком взаимодействии с правительством — Дмитрий Николаевич (Козак, вице-премьер правительства РФ — ред.) нас как куратор поддерживает — кардинально изменим ситуацию, — сказал Аксёнов после совещания у Президента.

Он отметил, что в сфере дорожного строительства также идет работа.

Компании «ВАД» и «Центрдорстрой», которые уже обладают компетенциями и техникой на территории Республики Крым, готовы с 1 февраля приступать к объемам работ. Надеемся, что принятый комплекс мер позволит полностью стабилизировать ситуацию и уравнять нас с точки зрения развития с теми регионами, которые на протяжении 25 лет развивались более динамично, — отметил Глава Крыма.

Ранее «ВАД» и «Центродорстрой» были определены исполнителями работ по ремонту муниципальных, региональных и федеральных дорог на территории Крыма.

Накануне Президент РФ Владимир Путин призвал региональных чиновников максимально четко отзываться на запросы людей и быстрее принимать необходимые решения. В частности, Глава государства призвал оценить состояние городской среды. Особое внимание, по его словам, следует уделить в Крыму строительству и ремонту автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновлению подвижного состава пригородного сообщения.