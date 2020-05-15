«Кванториум» и Херсонес Таврический презентовали виртуальные игры для акции «Ночь музеев»

Детский технопарк «Кванториум» совместно с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» для Всероссийской акции «Ночь музеев» разработал игры квест-викторины в формате 360VR.

Любой посетитель, не выходя из дома, сможет совершить путешествие по территории заповедника в панорамах на 360 градусов и одновременно узнать много интересного из истории города с многовековым прошлым, а также проверить свои знания в интерактивных квестах. Игры открываются на любых компьютерах, смартфонах и даже в очках виртуальной реальности, что особенно интересно для настоящего погружения в историю и атмосферу древнего города, — отмечают в пресс-службе Детского технопарка «Кванториум Севастополь».

Сотрудничество музея-заповедника «Херсонес Таврический» и детского технопарка «Кванториум» началось еще в прошлом году, когда в сентябре проходил Международный кейс-чемпионат Кампуса молодежных инноваций. Дети из разных стран смогли посетить заповедник и познакомиться с многовековым прошлым древнего города, а параллельно учащиеся факультатива «360VR» детского технопарка «Кванториум» провели съемку достопримечательностей, используя специальное оборудование для создания панорам на 360 градусов.

Из отснятого материала было собрано более 50 панорам по самым интересным объектам музея-заповедника «Херсонес Таврический», на основе которых были разработаны три игры квест-викторины совместно с научными сотрудниками при помощи платформы «PanoQUIZ.RU». Пройти увлекательным путем по территории музея-заповедника можно будет уже 16 мая. Ссылки на игры будут опубликованы на официальном сайте музея-заповедника «Херсонес Таврический» и в группе ВКонтакте детского технопарка «Кванториум» , — говорят в «Кванториум Севастополь».