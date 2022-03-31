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Квартиру семьи Зеленских на Южном берегу Крыма национализируют
Фото: Reuters

Квартиру семьи Зеленских на Южном берегу Крыма национализируют

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 31.03.2022

В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины Владимира Зеленского (точнее его жены Елены) в Ливадии (апартаменты площадью почти 140 кв. метров в жилом комплексе «Император»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в крымском правительстве.

В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии, — сказал собеседник агентства.

О наличии у семьи Зеленских недвижимости на Южном берегу Крыма стало известно еще в 2019 году. Апартаменты безуспешно выставлялись на продажу, при этом «коммуналку» собственники платили исправно.

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Ранее Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. Отработку списка имущества, подпадающего под национализацию, завершат на этой неделе, после чего решение будет принимать крымский парламент.  Параллельно власти Республики работают над проектом федерального закона о национализации имущества некоторых граждан Украины.


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