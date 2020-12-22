Квартиры в жилых комплексах от застройщика. Перенимаем опыт Киргизии

Подходов к решению вопросов жилищного строительства в уже «устоявшихся» городах, региональных центрах, мегаполисах множество. Они зависят от плотности населения и интенсивности застройки, коммуникаций, развития микрорайонов и наличия открытых пространств. Но тенденция «точечной», уплотнительной застройки не может не настораживать. Строительная техника внезапно появляется посреди общественных пространств, пусть неухоженных, но, порой, единственных зеленых уголках на сотни метров вокруг. Новостройки растут, как грибы, стена к стене. Очередные многоэтажки «подсаживают» на существующие сети. Добавим к этому возрастающую нагрузку на дороги и отсутствие парковок… Словом, одни проблемы с такими стройками.

Как же быть? Как совместить спрос на «городское жилье» с развитой инфраструктурой и выгоду застройщиков? Все популярнее становится в наше время квартальная застройка. Опыт строительства жилых комплексов в столице Киргизии – Бишкеке — на этом сайте. В разумном подходе к строительству жилья – настоящая восточная мудрость. С одной стороны – подчинение духу времени, моде, ритму жизни мегаполиса. С другой – сохранение ландшафтных особенностей, визуализации, создание уютного мини-анклава, в который всегда хочется возвращаться после насыщенного трудового дня.

Жилой комплекс MALINA – пример такого разумного подхода. Транспортная доступность ничуть не нарушает гармонию видовых горных пейзажей. Удобное, уютное жилье соседствует с объектами инфраструктуры, образования, торговли, индустрии отдыха и развлечений, общепита. Под такую «сферу обслуживания отведены первые этажи зданий. Важно, что парковочные места – не во дворе. Пространство «внутри» жилого комплекса отдано растениям и детям. Зеленые зоны, клумбы, цветники, игровые комплексы, спортивные и детские площадки гармоничны без шума машин.

Но это не значит, что про автовладельцев позабыли. В жилом комплексе обустроен вместительный подземный паркинг. Спускаться туда из квартир можно на лифте, не выходя из дома.

Архитектура здания сочетает в себе модные мировые тенденции и традиционную основательность. Инновации в сочетании с практичностью создают особый стиль, органично соседствующий и с мегаполисом, и с чистотой природы. Фасад, облицованный немецкой клинкерной плиткой, создает неповторимый облик в традиции «мой дом – моя крепость». Но воздушные открытые террасы, панорамное остекление (не забыли, отсюда открывается волшебный вид на заснеженные горы) придают этой уютной «крепости» легкость и изящество.

Ноу-хау жилого комплекса MALINA – прозрачные входные группы и подъезды без ступеней. Это несомненное удобство для детей, родителей с колясками, пожилых людей, инвалидов. Простор, безбарьерная среда – стилистика не только входа, но и холлов, лифтов, наконец, самих квартир. Террасы визуализируют пространство, добавляют «нотку» загородного дома, а продуманная планировка подчеркивает гостеприимство нового дома.

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