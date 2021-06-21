Квест-лабиринт в режиме оффлайн — и нервы пощекотать, и в себя поверить

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Игры для взрослых, чтобы… вернуться в детство
Разнообразные квесты, поиск предметов, «бродилки» в лабиринтах стали заслуженными хитами компьютерных игр. Но именно эта онлайн-популярность возродила интерес к играм в «реале», режиме офлайн. Вот только фантазия и креатив, стиль и темп жизни изрядно модернизировали «прятки-салочки» из детства. Кто-то называет это интерактивными играми, кто-то квест-комнатами, экшн-играми, перфомансами. Суть неизменна: игрок переживает наяву все эмоции, связанные с выполнением заданий, правил игры. Будь это поиск выхода из запутанных помещений, розыск «потерянных» предметов, «маршрутизирование» или «выживание». Современная интерактивная игровая индустрия – уже не единичные начинания энтузиастов. Квест-комнаты есть во многих городах. Квест-лабиринт – один из самых популярных жанров.
Если квест – то лабиринт
Вопрос «где поиграть?» отпадает сам собой, зайдя на сайт КВЕСТ ИНФО. Здесь представлено все разнообразие офлайн-игр, доступных всем желающим не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.
Игры можно подбирать по рейтингу, типу, числу игроков и дате. Помогут разобраться детально кликабельные страницы каждой отдельной игры, с полным описанием и фотогалереями, а еще отзывы игроков. Тех, кто уже проверил свои способности, пощекотал нервы, выиграл… ну, или проиграл.
В многообразии доступных игр можно и заплутать (как в лабиринте). Помогут в выборе возможности сортировки по:
- рейтингу,
- популярности,
- цене,
- удаленности от метро.
Также не будут бесполезными фильтры:
- игры с актерами и без актеров,
- страшные,
- детские,
- для взрослых,
- для новичков,
- на день рождения.
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Те, кто умеет находить выход их самых запутанных ситуаций, предпочитает мыслить логически, не теряется в стрессовых эпизодах, выбирают лабиринты. Мистический дом и потерянные души «Лабиринта разума», абсолютная тьма и ловушка экшна «Прятки Беговая», ужасные прятки и привидения «Пряток Проспекта Мира», командный дух и лазертаг «Пряток ВДНХ», неожиданность спецэффектов и страшные комнаты экшна «Прятки Университет»… Прежде, чем выбрать, совет – изучите правила и нюансы игр по ссылке https://www.kvestinfo.ru/catalog/category-labyrinth/, здесь – же расписание каждой игры, информация о ценах (они вполне демократичны) и количеству игроков.
Сложно ли проходить такие лабиринты? Не попробовать – не узнать, но подчеркнем, еще несколько лет такие игры были намного проще. Достаточно было создать нужную атмосферу, определить запутанную локацию с непонятной навигацией, время от времени «включать» эффект неожиданности. Теперь прохождение лабиринта потребует от игроков не просто демонстрации лучших качеств, навыков логического мышления, но и заставит сплотиться ради достижения единой цели – прохождения всего запутанного пути, с различными локациями, квестами, испытаниями. Заходите на КВЕСТИНФо и все поймете сами.
Играть или не играть?
Особенность таких игр – тонкая грань с реальностью. Это в кресле за компьютером можно нажать на паузу, вернуться к началу уровня, сохраниться и перезапуститься. В интерактивных офлайн-играх – все почти по-настоящему. Холодные мокрые стены, перегоревшая проводка, сквозняки и ловушки, шумы и шорохи. Все это обостряет чувства, заставляет организм интенсивнее вырабатывать адреналин. А где-то в глубине сознания возникают таинственные и страшные образы из детских сказок и кино. Тем слаще вкус победы. Тем большее удовольствие приносит прохождение всего лабиринта и нахождение единственно верного выхода.
А еще такие квесты – исключительно командные игры. В современном мире, где подчеркнутая индивидуальность и неприступность – едва ли не главные качества делового, уверенного в себе человека, такое развлечение – как глоток чистого воздуха, возвращение на много лет назад. Неужели не помните? Ватага сорванцов носится по двору, а подвал волшебным образом превращается в затопленное пиратами судно, дерево – вершину горы, повороты ближайшего переулка – лабиринт с сокровищами… Когда-то мы умели создавать настроение сами себе. Сегодня – доверяем профессионалам КВЕСТ ИНФО и отправляемся играть в настоящий интерактив, чтобы не просто пройти квест-лабиринт, но и поверить в себя.
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