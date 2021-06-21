Квест-лабиринт в режиме оффлайн — и нервы пощекотать, и в себя поверить

Игры для взрослых, чтобы… вернуться в детство

Разнообразные квесты, поиск предметов, «бродилки» в лабиринтах стали заслуженными хитами компьютерных игр. Но именно эта онлайн-популярность возродила интерес к играм в «реале», режиме офлайн. Вот только фантазия и креатив, стиль и темп жизни изрядно модернизировали «прятки-салочки» из детства. Кто-то называет это интерактивными играми, кто-то квест-комнатами, экшн-играми, перфомансами. Суть неизменна: игрок переживает наяву все эмоции, связанные с выполнением заданий, правил игры. Будь это поиск выхода из запутанных помещений, розыск «потерянных» предметов, «маршрутизирование» или «выживание». Современная интерактивная игровая индустрия – уже не единичные начинания энтузиастов. Квест-комнаты есть во многих городах. Квест-лабиринт – один из самых популярных жанров.

Если квест – то лабиринт

Вопрос «где поиграть?» отпадает сам собой, зайдя на сайт КВЕСТ ИНФО. Здесь представлено все разнообразие офлайн-игр, доступных всем желающим не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.

Игры можно подбирать по рейтингу, типу, числу игроков и дате. Помогут разобраться детально кликабельные страницы каждой отдельной игры, с полным описанием и фотогалереями, а еще отзывы игроков. Тех, кто уже проверил свои способности, пощекотал нервы, выиграл… ну, или проиграл.

В многообразии доступных игр можно и заплутать (как в лабиринте). Помогут в выборе возможности сортировки по:

рейтингу,

популярности,

цене,

удаленности от метро.

Также не будут бесполезными фильтры:

игры с актерами и без актеров,

страшные,

детские,

для взрослых,

для новичков,

на день рождения.

Обратите внимание на скидки и действующие акции портала kvestinfo.ru. Бронировать участие в игре можно тут же на сайте, буквально в три клика.

Те, кто умеет находить выход их самых запутанных ситуаций, предпочитает мыслить логически, не теряется в стрессовых эпизодах, выбирают лабиринты. Мистический дом и потерянные души «Лабиринта разума», абсолютная тьма и ловушка экшна «Прятки Беговая», ужасные прятки и привидения «Пряток Проспекта Мира», командный дух и лазертаг «Пряток ВДНХ», неожиданность спецэффектов и страшные комнаты экшна «Прятки Университет»… Прежде, чем выбрать, совет – изучите правила и нюансы игр по ссылке https://www.kvestinfo.ru/catalog/category-labyrinth/, здесь – же расписание каждой игры, информация о ценах (они вполне демократичны) и количеству игроков.