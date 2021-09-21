Лайфхаки для начинающих водителей

Главными врагами начинающего водителя являются неуверенность в себе, страх перед дорогой и спешка. Безболезненно перейти в статус самостоятельного участника дорожного движения после получения прав помогут инструкторы по вождению на Бабушкинской и в других районах Москвы. Индивидуальные занятия помогут избавиться от фобий, научиться принимать разумные решения с учетом меняющейся обстановки.

Несколько хитростей от опытных водителей

Не следует в первые дни после получения прав совершать дальние поездки, если в этом нет необходимости. Лучше постепенно расширять маршрут, начиная с близлежащих улиц. Не совершать ошибок, связанных с выполнением маневров, помогут несколько лайфхаков:

Чтобы научиться чувствовать местонахождение колес, можно потренироваться с пластиковой бутылкой. Нужно попеременно наезжать на нее левым и правым колесом. При этом следует открыть окно, чтобы слышать хруст пластика. Почувствовать габариты автомобиля помогут тренировки на лужах. Нужно проезжать вперед, затем сдавать назад, ориентируясь на образующиеся следы от колес. К потолку в гараже можно подвесить теннисный мяч или другой мягкий предмет. Он должен висеть на уровне наиболее выступающих элементов автомобиля. При выполнении маневров мяч будет служить ориентиром, который поможет избежать контакта со стеной. Чтобы при парковке не обдирать диски о бордюры, можно воспользоваться другой хитростью. Во время стоянки нужно зафиксировать на лобовом стекле специальную метку. Она должна совпадать с местонахождением бордюра.

Начинающему водителю следует исключить любые отвлекающие факторы, которые могут снизить внимательность за рулем. Необходимо грамотно использовать световые и звуковые сигналы, выбирать для парковки безопасные места. Эти и другие нюансы вождения поможет освоить профессиональный автоинструктор в Люблино или другом районе.

Преимущества индивидуальных занятий

Обучение с профессионалом – это возможность в спокойной обстановке отработать сложные маневры и привыкнуть к самостоятельному вождению. Занятия проходят в удобное время по индивидуальному графику. Инструктор уделяет особое внимание нюансам, которые вызывают наибольшие трудности.

Среди множества предложений можно найти наставника с учебным транспортным средством нужного типа. Обучение может проходить и на автомобиле ученика. Индивидуальные тренировки позволят обрести уверенность за рулем и довести необходимые навыки до автоматизма.