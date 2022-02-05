Лазерные картриджи для принтера. На что обратить внимание при выборе

Лазерные картриджи для принтера — расходники, которые при активной работе оргтехники приходится менять довольно часто. Между тем, говорят специалисты, далеко не все знают, как при выборе очередной детали не прогадать. Скажете, лишь бы работала после замены? Так… да не так! Результат (долгосрочность эксплуатации, качество печати, а также «здоровье» самого принтера!) напрямую зависит от того, насколько верно подобран картридж. Правила выбора? Основных несколько.

Самый, пожалуй, главный момент: выбирать оригинальные (для определённых моделей от их производителя) или совместимые расходные материалы (аналогичные оригинальным, но выпущенные другими фирмами)?

Скажем так, первый вариант однозначно рекомендуемый. По той просто причине, что на «оригиналах» техника работает точно безупречно. Что касается совместимых, то и они не под запретом. Но! Выбирать их стоит, исходя из списка картриджей, рекомендованных конкретным производителем. Это гарантия беспроблемной эксплуатации.

Рекомендация общая: покупать и оригинальные, и совместимые расходники необходимо исключительно в специализированных магазинах, которые гарантируют качество материалов, а их консультанты помогут выбрать наиболее подходящий вариант. Из множества, к слову, таковых… Так, к примеру, покупая лазерные картриджи Canon в Крыму в интернет-магазине «Картридж-Плюс» доведётся выбирать из… как минимум… 120 наименований! Надо ли говорить, что рекомендации специалистов здесь будут более чем уместны?

Во-вторых: с технической точки зрения основной параметр при выборе — ресурс картриджа. То есть, то количество страниц, которое можно будет распечатать при помощи конкретного расходника.

А это может быть и 1000 страниц, и 9000 страниц! И тут точно не стоит действовать по принципу, чем больше, тем лучше. Выбирайте оптимум: для офиса это картриджи более ёмкие, для дома же уместными будут помощники, выдающие «на гора» от 1500 до 4000 страниц.

В-третьих: если есть необходимость в покупке картриджей сразу разных цветов, то лучше покупать готовые наборы, созданные для конкретной модели принтера, а не делать «сборник». Получите гарантированно работающий в нужном режиме комплект.

И, наконец: при покупке картриджей для принтера крайне важно обращать внимание на… вроде как… мелочи — расходники должны быть упакованы максимально чётко. Порванная или мятая упаковка, отсутствие серийного номера изделия на ней, информации о производителе, спецнаклейки, свидетельствующей о подлинности изделия должны насторожить. Это может говорить как о том, что перед вами подделка, так и о том, что картридж не надлежащего качества.

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