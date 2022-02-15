Лечебная грязь казалась «золотой жилой», а привела на скамью подсудимых. Случай в городе-курорте Саки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника Государственного унитарного научно-производственное предприятия Республики Крым «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция». Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь работником унитарного предприятия, ответственным за сохранность материальных ценностей, осуществляла прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет.

Готовую продукцию обвиняемая присваивала и передавала индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговлю косметическими средствами. Всего работница предприятия осуществила растрату более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Действия обвиняемой были пресечены оперативниками УФСБ по РК и г. Севастополю.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит длительное заключение – до 10 лет, еще и с крупным штрафом.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!