Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Лечебная грязь казалась «золотой жилой», а привела на скамью подсудимых. Случай в городе-курорте Саки

crimeapress_news



реклама в крыму
Лечебная грязь казалась «золотой жилой», а привела на скамью подсудимых. Случай в городе-курорте Саки
Целебная грязь Сакского озера. Иллюстративное фото: irecommend.ru

Лечебная грязь казалась «золотой жилой», а привела на скамью подсудимых. Случай в городе-курорте Саки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 15.02.2022

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника Государственного унитарного научно-производственное предприятия Республики Крым «Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция». Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, являясь работником унитарного предприятия, ответственным за сохранность материальных ценностей, осуществляла прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет.

Готовую продукцию обвиняемая присваивала и передавала индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговлю косметическими средствами. Всего работница предприятия осуществила растрату более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Действия обвиняемой были пресечены оперативниками УФСБ по РК и г. Севастополю.

Узнайте больше:  Производство крымской сельхозпродукции в 2021 году выросло почти на 20%

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит длительное заключение – до 10 лет, еще и с крупным штрафом.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.