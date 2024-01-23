Лечебные учреждения Крыма продолжают оказывать медицинскую помощь жителям новых регионов

Министерство здравоохранения Крыма подписало соглашение с министерством здравоохранения Херсонской области об организации оказания жителям нового региона первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках системы ОМС (за исключением высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС).

Если в медорганизации Херсонской области отсутствует необходимое для проведения диагностики или лечения оборудование или нужный специалист, то пациент направляется в другие лечебные учреждения, в том числе, расположенные на территории Крыма. Плановая медицинская помощь оказывается по направлению лечащего врача и по предварительной записи, экстренная — безотлагательно, — сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Помощь жителям новых регионов на территории Республики Крым, как и крымчанам, оказывается бесплатно. Как отметили в Территориальном фонде ОМС Херсонской области, средства на лечение местных жителей будут направляться из Терфонда Херсонской области.