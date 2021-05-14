Стакан за стаканом... Лечение алкоголизма: когда пьющему человеку пора к врачу

Алкоголизм — бедствие. В последние годы число пьющих людей увеличилось в разы. Причём к жизни такой все приходят разными путями. Одни «подсаживаются на стакан» одномоментно. Часто после стрессовой ситуации, пытаясь убежать от проблем. Другие же к статусу «выпивающий неумеренно» идут не один год, постепенно переходя из категории «пью только по праздникам» в категорию «заглянуть в бар в конце недели — святое», а затем и оказываясь в группе товарищей, «заливающих прозу» каждого дня. В какой же момент человек переходит границу «пью, но могу остановится», становясь крепко зависимым от алкоголя? Интересно то, что сами алкоголики этого перехода в большинстве своём не замечают. Они уверены — алкоголиками не являются. И близким, если таковые имеются, стоит больших усилий доказать человеку, что проблема есть. Ещё сложнее — заставить больного алкоголизмом принять какие-то меры, чтобы избавиться от напасти. Но без такого вмешательства… увы… большинство любителей хорошенько выпить из порочного круга самостоятельно выпутаться не могут. Специалисты настаивают: именно родственники и друзья могут стать спасательным кругом для алкоголика. Крайне важно начать лечение алкоголизма вовремя, ведь этот недуг прогрессирует стремительно.

Какие же симптомы проявления болезни — а алкоголизм это действительно болезнь, а не блажь, дурь, привычка и т.д., как многие думают — должны подтолкнуть как самого пьющего, если он может адекватно оценивать ситуацию, так и его окружающих к мысли о том, что пора обращаться к врачам? Хорошая новость в том, что алкогольная зависимость — хворь, дающая знать о себе ярко. Мимо, как говорится, не пройдёшь. Плохая же новость в том, что чем запущеннее заболевание, тем сложнее с ним справиться.

Не пей — алкоголиком станешь

Медики выделяют несколько стадий, в соответствии с которыми алкоголизм развивается^

Первая — присутствует постоянно желание выпить. При этом фразы вроде «Возьми себя в руки», если и помогают, то ненадолго. Человек постоянно теряет над собой контроль, а поводов «заглянуть в бутылку» становится всё больше.

— присутствует постоянно желание выпить. При этом фразы вроде «Возьми себя в руки», если и помогают, то ненадолго. Человек постоянно теряет над собой контроль, а поводов «заглянуть в бутылку» становится всё больше. Вторая — тело просит алкоголя. Это уже не простое желание. Появляется «синдром отмены», когда отсутствие привычного стаканчика (и не важно — пиво это, водка или самопал) провоцирует болезненные состояния. От головной боли до тремора. Человек становится агрессивным, развивается депрессия. Как правило, при этой стадии пьющий начинает сваливаться в затяжные запои.

— тело просит алкоголя. Это уже не простое желание. Появляется «синдром отмены», когда отсутствие привычного стаканчика (и не важно — пиво это, водка или самопал) провоцирует болезненные состояния. От головной боли до тремора. Человек становится агрессивным, развивается депрессия. Как правило, при этой стадии пьющий начинает сваливаться в затяжные запои. Третья стадия. «Белочка пришла»… Да, да именно так в народе характеризуют такое состояние. Психика человека выходит из-под контроля. И! Вот на этой стадии алкоголику вовсе необязательно «упиваться» — он пьянеет от малейшей дозы. Трагедия в том, что организм истощается. И да: без медицинской помощи страдающий алкоголизм убрать из своей жизни «Зелёного змия» уже не может.

Именно последняя стадия заболевания безоговорочно трактуется обществом, как «алкоголизм», при этом две предшествующие фазы нередко игнорируются и не квалифицируются, как «тревожный звоночек». Вместе с тем, для того, чтобы вовремя остановиться и не опуститься на самое «дно», как уже упоминалось выше, важно начать лечение как можно раньше, — отмечают специалисты Наркологического центра «Дар».

Лечение алкоголизма — как?

Нездоровое пристрастие к алкоголю — болезнь нашего время, которая «косит» буквально каждого третьего. Причём вне зависимости от пола, возраста и социального положения. Как результат, и методов лечения алкоголизма существует не один и не два. Здесь, правда, стоит отметить такой факт: как показывает практика, большинство страдающих (и осознающих это!) от алкогольной зависимости или же их родственников сначала пытаются разобраться с проблемами самостоятельно. Увы, но, по словам экспертов, это путь в никуда. Лишь 2% алкоголиков из сотни удаётся таким образом поставить точку в «губительных отношениях» с горячительными напитками.

Лучший же выход из ситуации — это обращение к специалистам. В частности, речь идёт о:

медикаментозном подходе к лечению;

немедикаментозном подходе;

психотерапевтических методах.

Ещё один метод, который специалисты максимально успешно используют при лечении алкоголизма с 80-х годов прошлого столетия, — кодирование. Или — «Метод А.Р. Довженко».

Научное общество до сих пор оценивает эту методику как одну из самых эффективных. Основа данного метода лечения — гипнотическое внушение. В процессе сеанса врач дает установку на здоровую жизнь, внушает так называемый код. Более двадцати лет применения прекрасно доказали полную безопасность данного метода для здоровья человека, — поясняют в Наркологическом центре «Дар».

Алкоголизм не лечится?

Один из вопросов, которым задаются практически все бывшие алкоголики и их близкие, — а излечим ли алкоголизм в принципе? То есть, можно ли говорить, что пройдя лечение, зависимый человек навсегда избавляется от зависимости? Скажем так: это то заболевание, которое не даст о себе забыть. Большинству доводится держать себя под постоянным контролем, чтобы не вернуться к прошлому образу жизни. Но! Чем более грамотным было лечение, тем больше шансов, что экс-алкоголик сможет осознанно мониторить своё состояние, не допуская рецидива.