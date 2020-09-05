Лечение кариеса: не так страшно, как кажется… А если не лечить?

Зубной кариес — одна из тех «болячек», буквально преследующих человечество, по поводу которой большинство из нас откладывают визит к врачу до последнего. При этом, правда, в 90% случаев из ста обречённо отдавая себе отчёт, что эта проблема уж точно «сама по себе не рассосётся», и чем дольше её не решать, тем больше она усугубляется. Почему так? Психологи любят по этому поводу говорить, что боязнь стоматологического кресла прописана в нас едва ли не на генетическом уровне. Статистика подтверждает: более трети населения планеты боится обращаться к дантистам, а у кое-кого этот страх настолько силён, что именуется дентофобией.

Но! К данному моменту, говорят специалисты, ситуация начала меняться: поколение людей, которые не застали старые методы лечения зубов, дантистов уже не рассматривают как угрозу собственной безопасности. Более того, считают, что наведываться к ним на осмотры как минимум раз в год — хороший тон, позволяющий поддерживать здоровье на должном уровне.

Скажете — мазохисты какие-то? Вовсе нет! Всё дело в том, что за последние пару десятков лет стоматология развивалась буквально революционными темпами. И сегодня эта «медицинская дисциплина» одна из тех, в которых всё — от техники, материалов, методов и до профессиональных навыков врачей — «заточено» на одно: помогать людям максимально эффективно, безболезненно и быстро. Так, к примеру, говорят в севастопольской клинике «Мастерская Улыбок» https://dantissimo.ru/uslugi/lechenie-kariesa/, лечение кариеса (одного из самых, кстати, распространенных заболеваний полости рта) из процесса муторного и долгоиграющего превратилось в… от силы… получасовое дело. И — да: без какого-либо намёка на боль!

Обезболиваем рабочую область – перед уколом наносим на десну гель, снимающий чувствительность – он делает незаметным даже сам укол обезболивающего препарата. Нам важно, чтобы пациентам было комфортно, — озвучивают свой алгоритм работы стоматологи «Мастерской Улыбок».

Но, как бы там ни было, а врачи подчёркивают: разрешить, конечно, могут самую запущенную ситуацию, однако идеальный вариант — разбираться с «зубными» проблемами на ранней стадии их образования. Кариес, кстати, для большинства и становится таким «первым звоночком».

Когда процесс пошёл…

Как же понять, что визит к стоматологу лучше не откладывать? Хорошая новость в том, что большинство стоматологических заболеваний имеют свои этапы развития, которые не заметить невозможно. Кариес, отмечают в «Мастерской Улыбок», проходит такие стадии:

Какая стадия лечится проще других? Вопрос, разумеется, риторический, но… почему-то… подавляющее число пациентов доходят до врачей с четвёртой запущенной, когда «искры из глаз и ходьба от боли по потолку».

Кариес – это разрушение тканей зуба под влиянием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в зубном налёте. Чем раньше выполнить лечение, тем больше твердых тканей зуба можно сохранить, тем лучше прогноз для реставрации, — подчёркивают в клинике «Мастерская Улыбок».

Терпеть и… не перетерпеть

Что будет, если кариес не лечить? Сам он не пройдёт — точно, да и долго на первой стадии не задержится. Будет прогрессировать. Без своевременной помощи конец предопределён: зуб, поражённый полностью, сохранить не удастся. Правда, до этого момента доведётся пройти буквально семь кругов ада — учёные безапелляционно заявляют, что зубная боль переносится наиболее сложно.

Признаки того, что кариес «ест» ткани:

зуб начинает поднывать во время еды, реагировать на холодную воду, кислое, сладкое;

поверхность зуба сначала становится шероховатой, а при 3 и 4 стадиях кариозную полость можно прощупать языком;

при запущенных стадиях кариеса появляется неприятный запах, зуб гниет и активно разрушается.

Стоит также отметить, что эта зубная «болячка» внешне может проявлять себя по-разному. Нередки случаи, когда на поверхности видна лишь небольшая «дырочка» или трещина, а зуб внутри превращается в труху. Кроме того, существует несколько видов кариеса, в зависимости от места его локализации. Как-то:

бутылочный;

прикорневой;

пришеечный;

фиссурный.

Вид кариеса, говорят специалисты, предопределяет план и методику лечения. Подробнее на тему здесь — dantissimo.ru.

От мала до велика

Увы и ах… Кариес относится к той категории болезней, которые не щадят… как говорится… ни малых, ни старых. Причём в последнее десятилетие наблюдается весьма неприятная тенденция: у 60% детей кариес поражает зубы уже в шестилетнем возрасте.

Причина? Основная — и в этом детвора от взрослых не отличается — нарушение гигиены полости рта. Добавляют неприятностей и пищевые привычки: быстрые углеводы (сладости, сухофрукты, мучное) ускоряют рост кариесогенных бактерий, а те же газированные напитки, солёные и маринованные продукты ускоряют деминерализацию и ослабляют эмаль.

Можно ли уберечь зубы от кариеса? Скажем так: можно постараться предупредить болезнь и не дать ей «разгуляться». Рекомендации просты и, в общем-то, известны многим (осталось начать их выполнять, да?):

Чистить зубы дважды в день — утром и вечером.

Полоскать рот после еды.

Пользоваться зубной нитью — межзубные промежутки требуют повышенного внимания.

Ограничить потребление высокоуглеводной пищи: конфеты, чипсы, фастфуд, газировка, сладкая жевательная резинка воздействуют на зубную эмаль крайне негативно. И, к слову, многими любимые семечки также можно причислить к перечню врагов наших зубов.

Посещать стоматолога 1-2 раза в год. Тот вариант, когда предупредить проще, чем лечить. И… что уж тут… профилактические осмотры однозначно обходятся дешевле, чем лечение кариеса, тем более запущенного.