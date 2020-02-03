Лечение рака в клиниках за рубежом: какую страну выбрать

Каждый год в мире регистрируют около 10 миллионов новых случаев онкологии. За последнее десятилетие заболеваемость выросла на 33%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самыми распространенными видами заболевания являются: рак легких, груди, толстой и прямой кишки, простаты, кожи и желудка.

Повышение спроса на эффективное лечение рака и других болезней способствует развитию медицинского туризма. Граждане развитых стран (например, США, Канады) посещают зарубежные клиники с целью сэкономить на лечении. В то же время жители постсоветского пространства едут за границу в поисках качественной диагностики, современного оснащения клиник, инновационных технологий и методик. По данным Bookimed, чаще всего пациенты из СНГ выбирают лечение онкологии в Израиле, Турции и Германии. Также они обращаются в медицинские учреждения Чехии, Испании, Южной Кореи, Индии.

Где используют лучшие методы в борьбе с онкологическими заболеваниями

С развитием медицины рак стал лучше поддаваться лечению даже на поздних стадиях. Экономически развитые страны тратят миллиарды долларов на разработку новых методов борьбы с этой болезнью. К примеру, Израиль ежегодно выделяет свыше 20 миллиардов долларов на развитие медицинской отрасли. Для лечения онкологии в клиниках страны применяют таргетную, лучевую, гормональную и иммунотерапию, химиотерапию HIPEC, HILP, абляцию, Ксофиго Радий-223 (для уничтожения костных метастазов), CAR-T, радиохирургию, проводят открытые, лапароскопические и робот-ассистированные операции.

В больницах Германии иностранные пациенты могут получить практически все услуги, которые современная медицина имеет в своем арсенале. Здесь проводят открытые, транслюминальные (через естественные отверстия тела) и роботизированные вмешательства (клиники располагают последней моделью da Vinci Xi), применяют лапароскопию и торакоскопию. В числе нехирургических методов — лучевая, таргетная, иммуно-, химиотерапия (в том числе HIPEC), HILP, Ксофиго Радий-223. В Германии проходят более 4 400 клинических испытаний в области онкологии, которые включают протонную, био- и химиорадиотерапию, медикаменты и т.д.

Первое место в мире по количеству медицинских центров с аккредитацией JCI занимает Турция. Это значит, что качество услуг отвечает более чем 1500 критериям. Таких учреждений в стране более 40. Для борьбы с раком здесь применяют традиционную и малотравматичную хирургию при помощи робота-хирурга Да Винчи, таргетную, лучевую (в том числе при помощи аппаратов последнего поколения CyberKnife M6 и TrueBeam Edge), химио- и иммунотерапию.

По каким критериям следует выбирать клинику

Опыт врача в работе с конкретным диагнозом

О профессионализме доктора также говорит членство в международных онкологических ассоциациях, количество научных публикаций.

Методики лечения онкозаболеваний

Говорить об эффективности лечения можно в том случае, если в клинике есть доступ к последним разработкам в терапии онкологии, современному оборудованию и нужным препаратам.

Международные аккредитации

Наличие таких сертификаций, как JCI, ISO, ESMO, OECI, MTQA и др. говорит о качестве сервиса и безопасности обслуживания в клинике.

Не лишним будет ознакомление с опытом пациентов, которые проходили лечение в медучреждении. Это позволит получить полное видение ситуации и сделать взвешенный выбор.