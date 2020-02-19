Лечение в Турции: преимущества

За последние 10 лет Турция осуществила заметный прорыв не только в развитии экономики и туризма, но и в медицинской сфере. Ежегодно в эту отрасль вкладываются миллиарды долларов, а вся система здравоохранения строго контролируется государством.

Результат: страна вошла в десятку популярнейших направлений в сфере медицинского туризма.

Общая информация

Лечение в Турции могут осуществлять граждане любых стран. Но особенно популярно это направление у российских туристов. Связано это с тем, что для них не требуется оформление визы. Достаточно всего лишь одного загранпаспорта. Поэтому каких-либо проблем с посещением этой страны не возникает.

На сегодняшний день в Турции функционирует свыше 1300 медицинских учреждений. Большинство из них являются государственными больницами, но также есть и частные современные клиники. Большинство из них аккредитованы международными и европейскими организациями, что лишний раз подтверждает высокое качество оказываемых медицинских услуг. Поэтому проблем с выбором лечебного заведения точно не возникнет.

Турция относится к числу немногих мест, где можно отличать сочетать отдых с лечением. Эта страна обладает мягким средиземноморским климатом, который не только приятен, но и полезен для здоровья. А многие медицинские клиники обладают даже собственными бассейнами и комфортабельными палатами, мало чем уступающими уровнем комфортабельности крупным отелям. Именно по этой причине отдых с лечением в Турции станет отличным вариантом для многих иностранных граждан и туристов.

Стоимость

Турция всегда отличалась доступными ценами для иностранных граждан. Не исключением стал и медицинский туризм в этой стране. Несмотря на его высокое качество и широчайший уровень предоставляемых услуг, позволить лечение в этой стране могут большинство российских граждан.

Цены лечения в Турции значительно уступают европейским, и даже израильским. Средняя стоимость медицинских услуг на 30-40% ниже, чем в странах Западной Европы и Америки. Важным фактором также является строгий контроль цен со стороны государства. Поэтому всевозможные «накрутки» и развод пациентов полностью исключен.

Направления

Медицинская отрасль Турции хорошо развита во всех направлениях и сферах. А в некоторых областях она может похвастаться и мировыми достижениями. В настоящее время в этой стране можно пройти качественное лечение и диагностику в таких направлениях, как:

Ортопедия и протезирование суставов. Опытные травматологи и хирурги этой страны вполне успешно выполняют такие сложнейшие операции, как протезирование плечевых, коленных и тазобедренных суставов.

Все разновидности нейрохирургических операций у взрослых и детей.

Кардиохирургия – установка клапанов, кардиостимуляторов, различные манипуляции на коронарных сосудах, а также их стентирование.

Лечение бесплодия и процедура ЭКО по доступным ценам.

Хорошо развита трансплантология.

В турецких клиниках имеется все необходимое для лечения и диагностики различных онкологических заболеваний. В стране также широко используются передовые и инновационные методики удаления опухолей.

Преимущества и возможности