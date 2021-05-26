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Легальных пунктов проката электросамокатов в Ялте нет
фото: confessus (pixabay.com)

Легальных пунктов проката электросамокатов в Ялте нет

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 12:05 26.05.2021

В Ялте, отмечают местные чиновники, на бесконтрольное движение электросамокатов в пешеходных зонах неоднократно жаловались люди.

К тому же, припаркованные в разных местах  электросамокаты препятствовали свободному проходу граждан. Сотрудники департамента провели мониторинг и зафиксировали самовольное занятие территории общего пользования, — заявил начальник департамента муниципального контроля Вадим Ковалёв в программе «Открытая власть» на телеканале «Крым 24».

Как результат, в рамках исполнения постановления администрации самокаты были признаны бесхозными и перемещены на ответственное хранение в МУП «Объединённая управляющая компания».

Всего изъято свыше 350 самокатов, но в городе есть ещё 2 места, где они размещены. Документы уже в работе, были рассмотрены комиссией, готовится постановление на снос, — подчёркивает Вадим Ковалёв. 

Также  чиновник отмечает, что легальных пунктов проката электросамокатов в городе нет.

Легальных пунктов проката электросамокатов в Ялте нет

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